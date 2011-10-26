ТСЖ и ЖСК Владивостока задолжали 5,5 млн рублей за электроэнергию

Общая задолженность ТСЖ и ЖСК Приморского края перед филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт составляет 7 млн рублей.

В список неплательщиков из числа 380 приморских товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов входят более 60. Основная часть задолженности за энергоуслугу числится за Владивостокскими товариществами и кооперативами – более 5,5 миллионов рублей.

Максимальный долг за потребленную электроэнергию в сумме 1,6 миллионов рублей накопило ТСЖ «ЗАРЯ» (ул. Русская, 57-е).



Долги свыше 300 тысяч рублей имеют ТСЖ «Авроровская, 24» и ТСЖ «Аллилуева, 12 А».



Более 200 тысяч рублей задолжало ТСЖ «Каплунова, 6».



170 тысяч - ТСЖ «Калинина, 115-а», 130 тысяч – ТСЖ «Парус» (ул. Некрасовская, 53).

«Дальэнергосбыт ведет активную претензионно-исковую работу в отношении товариществ и жилищных кооперативов-неплательщиков», - подчеркивает исполняющий обязанности директора Дальэнергосбыта Юрий Игнатов. - «Жильцы, являясь хозяевами дома, имеют право контролировать деятельность своего исполнителя коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК), и факт наличия многотысячных долгов за потребленную энергоуслугу должен вызывать у них вопросы о целевом расходовании средств. Согласно Жильному кодексу РФ собственники общим собранием могут избрать новое правление своего кооператива или товарищества, которое сумеет грамотно выстроить работу с ресурсоснабжающими компаниями и в случае необходимости повысить платежную дисциплину жильцов».

Чтобы уменьшить темпы нараживания долгов



Дальэнергосбыт планирует вводить

ограничение подачи электроэнергии

в места общего пользования домов ТСЖ

и ЖСК-неплательщиков.



Избежать ограничительных санкций они могут в случае полного погашения задолженности либо, заключив соглашение о ее реструктуризации, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.