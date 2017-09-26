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Школьники края пересчитают пятнистого тюленя

26 Сентября 2017, 16:28 | Приморье

В Приморье стартовала образовательная экспедиция «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында». Школьники из экологических организаций Приморского края займутся исследованием флоры и фауны побережья Японского моря, проведут практические работы совместно с орнитологами из МГУ им. М.В. Ломоносова и отпраздновали День тигра. Экспедиция пройдет в рамках всероссийского эколого-просветительского проекта En+ Group «Заповедная смена».

В этой образовательной экспедиции, которая проходит в Приморском крае впервые, принимают участие школьники, победившие в региональных и всероссийских экологических конкурсах. Всех участников поделят на несколько групп, которые на протяжении смены будут проводить исследования на разных точках заповедного урочища Благодатного. Одна из точек -  побережье Японского моря. Школьники изучат водоросли, животных и растительный мир. Помимо этого ребята будут наблюдать за пятнистыми тюленями, лежбище которых расположено на рифах мыса Северного.

Одна из групп займется исследованием дубняков в Сихотэ-Алинском заповеднике с целью проследить изменчивость дуба в зависимости от факторов окружающей среды. Отличительная особенность флоры и фауны Сихотэ-Алиня - это смешение северных и южных видов, присущих тропикам, которое можно обнаружить даже в типичных дубняках заповедника. Школьники изучат уникальные растения, в том числе, «краснокнижные», и ознакомятся со средой их обитания.

В конце каждого дня смены школьники готовились к празднику День тигра. Участники смены на своих площадках устраивали флешмобы, познавательные и развлекательные мероприятия для гостей праздника.

Каждая «Заповедная смена» состоит из промышленного и экологического блоков. В рамках промышленного блока школьники посетят лесоперерабатывающее предприятие ОАО «Тернейлес». Здесь им расскажут о рациональном природопользовании в лесозаготовках и лесовосстановлении.

Участие в смене примут 26 школьников. Образовательная экспедиция «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында» - это событие проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега ДЕРИПАСКИ «Вольное Дело» при поддержке национального фонда «Страна заповедная». Напомним, что в крае действует Госпрограмма «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы.

Дмитрий ГОРШКОВ, директор Сихотэ-Алинского заповедника:

- Сихотэ-Алинский заповедник имеет богатую историю работы с детскими экологическими клубами. В настоящее время, благодаря En+ Group, появилась возможность пригласить ребят с других территорий. Программа у них насыщенная. Юные исследователи увидят, как ставят фотоловушки, как ведут дневники наблюдения, окунутся в настоящую жизнь заповедника изнутри. Но одна из приятных возможностей - это празднование «Дня тигра». Ребята специально к этому дню подготовят презентации, проекты по изучению амурского тигра.

Игорь ГРЕБЕННИК, директор смены и методист программы «Школа нового поколения»:

- Это первая экспедиция, в которой принимают участие ребята, серьезно занимающиеся экологической деятельностью. Акцент в программе сделан на полное погружение в исследование природных объектов. По окончанию смены участники должны будут представить свои проекты, которые в будущем они реализуют в своей школе. Лучшие из лучших получат право участвовать во всероссийских конкурсах и форумах.

Мария ГРАЧЕВА, руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+ Group:

- Проект «Заповедная смена» - это часть комплексной программы, проводимой En+ Group, по защите озера Байкала и заповедных территорий. Именно на Байкале в образовательном лагере сами дети придумали модель работы такой смены, которую можно тиражировать на разные регионы. Мы рады, что она добралась и до Сихотэ-

Алинского заповедника, нашего давнего партнера. Цель экспедиции «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында»  -  выявление перспективных и талантливых детей и продвижение их проектов на новый уровень.

Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: растение  лес  программа  тигр  природа  защита  Красная книга  Тайга  природнадзор  леопард  животные  закон  экология  школьники 






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