Туры выходного дня

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Туристам предлагают посетить храмы Приморского края…
Религиозный туризм – древнейший вид туризма, известный еще со времен средневековья. Сегодня в путешествия с религиозными целями отправляются ради паломничества – посещения святых мест и поклонения реликвиям либо ради знакомства с историей религии и религиозной культурой территории. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы в регионе ежегодно растет туристический поток, и многие из гостей края желают познакомиться не только с природными красотами, но и с религиозными достопримечательностями. К счастью, Приморье и здесь может предложить большое разнообразие: на его территории распространены самые различные верования.
Наиболее многочисленными среди религиозных ресурсов в Приморском крае являются христианские. Они, в свою очередь, подразделяются на православные (в том числе старообрядческие), католические, протестантские, армяно-григорианские и несторианские. По данным исторических архивов, до 1917 года в регионе насчитывалось не менее 150 храмов, треть из которых приходилась на Владивосток. В настоящий же момент туристы могут познакомиться лишь с несколькими десятками сохранившихся объектов религиозной культуры.
Один из наиболее интересных ресурсов - Храм Успения Девы Марии - первый храм Владивостока, основанный в 1861 году. Другим ярким представителем религиозной культуры выступает Храм Пресвятой Марии (построенный в 1912-1921 годах). Здесь регулярно проходят органные концерты с участием органистов, хора Католического Прихода Пресвятой Богородицы, певцов и музыкантов. Главные концерты года приходятся на Рождество и Пасху. Также туристам рекомендуют посетить Свято-Никольский кафедральный собор, основанный в 1907 году в память о русских солдатах, павших в русско-японской войне в 1904-1905 годах. Собор является памятником архитектуры и хранит большое количество святынь, таких как частицы мощей Николая Чудотворца, Апостола Андрея Первозванного, Псково-Печерских Святых.
…и познакомиться с укладом женских монастырей
Объектом показа религиозных туров нередко становятся и монастыри Приморья. Во многих из них находятся чудотворные и чтимые иконы, различные святыни и реликвии, имеются святые источники. К тому же именно в монастырях путешественники могут полноценно окунуться в каноны православного вероучения, поскольку именно здесь строго выдерживаются богослужебные таинства, выполняются все православные обряды, чрезвычайно торжественно отмечают главные церковные праздники.
В монастырях туристы смогут пополнить свой багаж знаний историей православия, познакомиться с особенностями архитектуры, а также с укладом жизни монахинь. Например, в монастыре, как и в прежние времена, развивается традиционное рукоделие: изготовление монашеской одежды, вязание четок, плетение поясов, вязание. Ведется хозяйство, которое дает возможность послушницам жить автономно.
В Приморском крае наиболее популярными для посещений являются три женских монастыря. Это Марфо-Мариинская обитель милосердия во имя Преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, женский монастырь во имя иконы Казанской Божией Матери в селе Раздольном и старейшая на Дальнем Востоке Рождество-Богородицкая женская обитель под Уссурийском вблизи села Линевичи.
В Рождество-Богородицкой женской обители хранится одна из исторических святынь Владивостокской епархии - образ Божией Матери «Объятия Отча».
При посещении монастыря и храма туристам рекомендуют придерживаться установленных правил поведения и соблюдать дресс-код. Одежда не должна быть броской и яркой, женщины должны быть в платках и в юбках. Экскурсоводы предупреждают, что не стоит рассчитывать на то, что при храме или монастыре будет работать аренда одежды, поэтому перед посещением религиозных мест придется одеваться соответствующе.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
К фото: В Рождество-Богородицкой женской обители хранится одна из исторических святынь Владивостокской епархии.
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