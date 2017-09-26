Мусор под забором

Проблема утилизации отходов решается приморскими садоводами в зависимости от организованности обществ и товариществ

В наших краях на следы цивилизации в виде мусора можно наткнуться даже в глухой уссурийской тайге, не говоря о лесах, примыкающих к дачным и садоводческим участкам, а то и на их общей территории.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы не оставляет эту проблему без внимания, хотя ее решение находится в основном в руках самих дачников и садоводов, в их организованности и активности людей, выбранных ими для решения общих проблем.

Рассадники заразы надо ликвидировать

Председатель совета Общественной организации «Союз садоводов и огородников Приморского края» Анатолий БЕЛЯКОВ считает, что проблема несанкционированных свалок для приморских дачников очень актуальна, поскольку они существенно ухудшают экологию районов, где расположены общества и товарищества, становятся рассадниками болезней и для людей, и для многолетних растений, которые они выращивают на своих участках.

Администрации муниципалитетов, природоохраная прокуратура и в меньшей степени «Росприроднадзор», считает Анатолий Митрофанович, обращают внимание на санитарное и противопожарное состояние территорий. И с ними есть определенное сотрудничество, поскольку среди видов деятельности Союза есть и участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ, направленных на охрану окружающей среды, распространение новейших достижений в области теории, методики охраны природной среды и экологии, сотрудничество с предприятиями, учреждениями и организациями по этим вопросам. Это взаимодействие важно и в том плане, что ни административных, ни экономических рычагов на общества у самого Союза нет. Он может в силу своего устава только советовать и рекомендовать. И уже дело самих обществ - внимать ли сказанному или игнорировать.

Выход из ситуации с мусорным апокалипсисом в дачных районах Анатолий Митрофанович видит в том, чтобы общества обязательно оборудовали у себя с учетом санитарных правил площадки по сбору ТБО и организовывали вывоз собираемого мусора. При этом он советует заключать договоры только с теми с автомобилистами, которые имеют лицензию на этот вид деятельности - иначе мусор может не попасть на действующий полигон ТБО, а будет вывален где-то в укромном месте по дороге. Подрядчик от этого, конечно выиграет, но природа пострадает. Конечно, услуги специализированных автохозяйств для дачников дороговаты, но пренебрегать ими не стоит, поскольку обрастать мусором может оказаться значительно дороже.

И привел пример, что, хотя принадлежность несанкционированных свалок бывает трудно установить, но это возможно. В прошлом году, администрация Надеждинского района доказала вину одного из товариществ, и наказала на приличную сумму - 400 тысяч рублей - а такие деньги некоторые общества не собирают в виде взносов и за год.

ДОСЬЕ "ЗР": В настоящее время по закону за самовольный выброс мусора и организацию свалок в не предназначенных для этого местах дачникам угрожает разовый штраф в размере 2-5 тысяч рублей, должностное лицо в виде председателя общества может быть наказано на 20-50 тысяч, а само общество как юридическое лицо на 100-200 тысяч рублей. Если предписания административных и природоохранных органов не выполняются, то наказание в виде штрафа может повторяться, пока замечания не будут устранены. Впрочем, предусмотрена и уголовная ответственность.

Выяснилось, что найти организацию, которая может вывезти мусор с территории общества, не проблема - такие услуги в Надеждинском районе оказывает довольно много компаний, среди которых ООО «Поларис-групп», ООО «Стафф-Эко», ООО ЖКХ «Раздольное», ООО «СпецАвтоХозяйство», ООО «ПримЭкоСервис» и другие. Договора с ними могут быть составлены с учетом сезонности, объемов сбора мусора и прочих особенностей, которые являются обсуждаемыми при составлении договора.

С другой стороны, муниципальная администрация в некоторых случаях решает проблемы таких несанкционированных свалок «полюбовно». Так, относительно недавно той же Надеждинской администрацией была ликвидирована такая свалка возле дороги, ведущей в общество «Сокол», но при этом садоводов обязали оборудовать место сбора и вывоз отходов. Что и было сделано - на месте, где была свалка, за счет их средств была забетонирована площадка с ограждением, навесом и калиткой из профнастила. Теперь мусор не разносит по окрестностям, его не станут здесь специально жечь, чтобы «уплотнить» свалку и т.д.

Председатель СНТ «Сокол» Евгений ВИТЮК отметил, что сделать эту площадку для сбора мусора обошлось в 55 тысяч рублей. Однако одной ее мало - общество довольно большое, вытянутое, и бабушка, например, с одного его края не понесет мусор на другой край. Надо бы оборудовать еще одну-две площадки. Поэтому, если удастся в этом году вытянуть по финансам, то еще одна будет сделана. Что касается вывоза мусора, то это уже - своими силами - есть и техника, и люди, и определенные на текущие расходы средства. Причем мусорная проблема решается вкупе и с другим руководимым им обществом «Тополек-1».

Евгений Константинович считает, что небольшим слабым обществам надо как-то кооперироваться, чтобы не зарастать мусором. Да и в целом желательно создать какой-то общий для «ЖД-километров» и района Сиреневки современный «дачный» полигон ТБО, поскольку проблема эта давно назрела. Нужны и площадки-накопители мусора по обществам, где их до сих пор нет. Если деньги находятся, то сделать их проблем нет. Цена вопроса по вывозу мусора - всего 500-600 рублей в год с одного дачного участка. Пока дачники в этом не организуются, обочины дачных и проселочных дорог будут по-прежнему принимать на себя мусорную нагрузку.

Года четыре назад в районе станции Сиреневка ликвидировалась большая несанкционированная свалка вдоль дороги, но прошло время, и она снова появилась и требует к себе внимания.

В другом случае можно рассчитывать и на положительный результат. Несколько лет назад администрацией района была ликвидирована несанкционированная свалка недалеко от железнодорожного моста над речкой Кипарисовкой. Но здесь она пока не воскресла.

Новый полигон нужен самому району

Отходы с дач должны отправляться на соответствующее складирование и утилизацию. Однако к районному полигону в районе поселка Мирный, эксплуатирующемуся арендной организацией, в Надеждинском районе этой весной были серьезные вопросы у прокуратуры, потому что воздействие этого предприятия на сопредельные территории было очень негативное. Легкий мусор отсюда разносился в разные стороны, за территорию вытекали ядовитые стоки, которые не останавливались обваловкой. А иногда здесь горит мусор и отравляет воздух на километры вокруг. Это особенно беспокоило и продолжает беспокоить садоводов из нескольких обществ, находящихся по соседству, да и жителей самого Надеждинского. Было сделано соответствующее предписание - навести порядок.

В мае губернатор Приморья на встрече с жителями Надеждинского дал поручение департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно разобраться в ситуации с районным полигоном, а главе Надеждинского района Алексею ГУБАРЕВУ - «установить дополнительное ограждение по периметру полигона и очистить от мусора прилегающую территорию».

По данным отдела госнадзора департамента в настоящее время районный полигон действует как временный. Он не соответствует нормам и должен быть закрыт и рекультивирован. Руководитель департамента Александр КОРШЕНКО сказал, что новой схемой обращения с отходами в Приморье предполагается создание девяти новых современных полигонов ТБО, которые будут оснащены мусоросжигательными заводами. И один из таких межрайонных полигонов появится именно в Надеждинском районе. При этом им будут обслуживаться не только поселения, но и большие дачные массивы, исторически сложившиеся в этом районе. Для удобства с накоплением мусора могут оборудоваться контейнерные площадки, в том числе передвижные. Однако руководителям муниципалитетов, не дожидаясь пока будут построены новые полигоны и заводы по утилизации мусора, следует развернуть серьезную борьбу с несанкционированными свалками.

По словам Алексея Губарева, к маю из более четырехсот дачных обществ, которые существуют в настоящее время в Надеждинском районе, лишь полсотни имели договора на вывоз мусора. Несанкционированные свалки здесь растут не только за счет местных жителей, но и большого числа владивостокцев. И свалок на самом деле столь много, что выделенные на их ликвидацию в этом году 400 тысяч рублей местного бюджета - это крохи. Вероятно, это был тонкий намек, что в этом деле требуется участие и бюджета Владивостока.

Уничтожить отходы своими силами

«Свернуть горы» мусора в дачных районах муниципалитеты без поддержки самих садоводов не могут. В администрации Уссурийского городского округа в преддверии очередного дачного сезона обычно проводят встречи с руководителями садовых и дачных обществ. И в этом году одним из пунктов такой встречи было проведение в апреле-мае в связи с Годом экологии санитарного двухмесячника. В связи с этим предлагалось активизировать работу по уборке и вывозу мусора и сделать площадки под мусорные контейнеры.

Конечно, дачник дачнику рознь. У одного - трепетное отношение к экологии в крови, такой мусор в пакете с собой в город, а другой мусор за забор выкидывает.

Есть и интересная практика садоводов по «безотходному производству», когда все органические отходы идут в компост или на топливо - жечь траву и ветки просто так - нерачительно, и это загрязняет атмосферу. А несгораемые отходы могут использоваться при реализации каких-то строительных идей, при благоустройстве территории дачи и общества. В принципе, каждый может оптимизировать и уменьшить отходы с дачи. В этом отношении есть множество советов, которые можно почерпнуть из интернета, включая особые печки для сжигания мусора, измельчители и пр.

Судя по тенденциям, требования к дачникам и садоводам в ближайшем будущем будут расти, и лучше заранее навести у себя порядок, избавив в преддверии закрытия дачного сезона участки от мусора и сухой травы, чтобы повысить противопожарную защиту участка, да и самого общества.

КСТАТИ

Дачный мусор придется убирать по закону

Не так давно Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ подписан новый закон, который ограничил количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства до двух. Это - садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

Закон вступит в силу еще только с 1 января 2019 года, но дачники уже прикинули, что подготавливаемая под него столичная «Хартия дачника» обойдется единовременными расходами минимум в 30 миллионов рублей на общество, объединяющее порядка трехсот дачников. И часть этих расходов должна пойти на совершенствование работы обществ со своими отходами и природоохранные мероприятия.

Фото Игоря КУХАРЯ.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

К фото: Увы, многие дачники, с удовольствием копошащиеся на своих участках, не хотят заниматься издержками своего «производства» в виде мусора.