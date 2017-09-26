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На этой неделе в Приморье резко похолодает
На севере края ожидается мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
На предстоящей рабочей неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. После малооблачного и теплого понедельника уже в конце дня во вторник, 26 сентября, Приморье накроют атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края и Якутией. В крае пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Вслед за холодным фронтом на край устремится холодная воздушная масса, к среде температурный фон понизится на 5–8 градусов.
В середине недели над Хабаровским краем и Амурской областью установится мощный холодный тропосферный вихрь. В отдельные периоды с прохождением вторичных холодных разделов на севере Приморья будут наблюдаться осадки. Так как в нижней тропосфере температура воздуха понизится с нынешних +9…+12 °С до 0…−3 °С, осадки будут носить смешанный характер (дождь со снегом, мокрый снег). На отдельных участках дорог возможны гололедные явления.
Во второй половине недели в Приморье в дневные часы воздух будет прогреваться от +7 °С на севере до +18 °С на юге.
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