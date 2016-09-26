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На экологическое исследование бухты Золотой рог в Приморье направят 65 миллионов рублей

26 Сентября 2016, 16:39 | Приморье

Более 65 миллионов рублей запланировано на проведение изыскательских работ в бухте Золотой рог во Владивостоке для дальнейшей её очистки от мусора. Об этом было заявлено на международной научно-практической конференции, прошедшей в Хасанском районе Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В мероприятии, прошедшем при поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, приняли участие международные эксперты из комиссии программы ООН по окружающей среде из России, Китая, Кореи и Японии. Российская сторона также была представлена научными сотрудниками Института защиты моря и освоения шельфа МГУ имени Невельского, Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Как рассказал начальник отдела департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Тарасенко, запланированы мероприятия по разработке программы ликвидации накопленного экологического мусора в бухте Золотой рог.

«Выполнение работ планируется в два этапа. Это проведение комплексных инженерных изысканий, обследований дна, акватории и прибрежной зоны бухты Золотой Рог, а затем разработка программы ликвидации экологического ущерба в акватории бухты. Работы будут выполнены в течение года с момента заключения контракта», – отметил Юрий Тарасенко.

Глава ведомства добавил, что на это в бюджете Приморья предусмотрено более 65 миллионов рублей, поступившие из федеральной казны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе администрации Приморского края.

Кроме того, на конференции Приморский край презентовал эколого-образовательный и научно-исследовательский проект «Океан без границ».

В рамках реализации в крае проекта «Океан без границ», главная цель которого – улучшить экологическое состояние и предотвращение загрязнения океана, одним из ключевых направлений является международный мониторинг загрязненности побережий Северо-Западной части Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения, а также мероприятия по повышению экологической культуры населения.

«Подобные встречи, направленные на привлечение российской и мировой общественности к проблемам загрязнения акваторий морским мусором, а также создания единого информационного и организационного пространства для решения проблемы загрязнения морских акваторий, стали уже традиционными», – отметили в департаменте.

Напомним, что экологические акции в рамках проекта «Океан без границ» уже прошли во Владивостоке, собрав более 100 участников, которые очистили от мусора около 1,5 тысяч квадратных метров морского побережья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Золотой Рог  экология 



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Комментарии

  • vasya22:33, 26.09.2016#

    Т. е 65 миллионов выбросят на ветер (дующий в направлении оффшора), вместо того, чтобы потратить эти деньги на очистку бухты от мусора и грязи. Россия-матушка. . .

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