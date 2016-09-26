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Книги-пособия "Шагаем по жизни уверенно" переданы детям-сиротам в Приморье
Книгу-справочник «Шагаем по жизни уверенно», изданную при поддержке компании «МегаФон», получат в Приморье в начале учебного года учащиеся выпускных классов Центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Издание содержит большое количество полезной информации о правах и обязанностях, рекомендации по выбору профессии, полезные советы по решению бытовых задач, с которыми будущим выпускникам придется столкнуться, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Шагаем по жизни уверенно» - пособие, которое призвано помочь выпускникам Центров содействия семейному устройству детей-сирот начать строить свое самостоятельное будущее: научиться планировать бюджет, определиться с будущей профессией, ориентироваться в различных сферах взрослой жизни. Также в издании собрана полезная адресная информация об учреждениях, в которые выпускник может обратиться за помощью в сложных жизненных ситуациях. В работе над пособием «Шагаем по жизни уверенно» принимали участие социальные педагоги, психологи, юристы, врачи.
Книги-пособия переданы в департамент образования и науки Приморского края, откуда они будут доставлены учащимся выпускных классов 40 центров по всему Приморью, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе «МегаФона».
«Уже не первый год компания «МегаФон» дарит выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этот полезный справочник, - отмечает Евгения Бик, начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края. - «Шагаем по жизни уверенно» - книжка, дающая ответы практически на все вопросы, которые появляются у вчерашнего выпускника на первых порах его самостоятельной жизни. Кроме того, справочник составлен таким образом, что с ним очень удобно работать. И, конечно, это просто приятное издание: яркое, на хорошей бумаге, написанное со знанием дела и не без чувства юмора».
«Участие в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них навыков самостоятельной жизни – одно из приоритетных направлений наших благотворительных программ, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Выпускаясь, дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в помощи, поддержке и рекомендациях по основным вопросам. Конечно, никакая книга не сможет полностью заменить человеческое участие, совет взрослого человека. Но она может быть хорошим помощником подростку на первых этапах его самостоятельной жизни».
В 2017 году в Приморском крае аттестат об окончании школы получат более 200 выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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