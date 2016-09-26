К исполнению обязанностей начальника штаба ТОФ приступил контр-адмирал Осипов

Контр-адмирал Игорь Осипов Указом Президента Российской Федерации назначенный на должность начальника штаба – первого заместителя командующего Тихоокеанским флотом принял дела и должность и приступил к исполнению обязанностей, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.



Контр-адмирал Осипов Игорь Владимирович родился 6 марта 1973 года в поселке Ново-Шумное Кустанайской области Казахской ССР. В 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола по специальности «штурман ВМФ».

Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте (ТОФ), где прошел путь от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира дивизиона противолодочных кораблей.

В 2004 году Игорь Осипов окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, после которой продолжил военную службу на ТОФ в должностях начальника штаба, а затем - командира бригады надводных кораблей.

В августе 2012 года, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БВМБ БФ). В декабре 2012 года Указом Президента Российской Федерации назначен командиром БВМБ БФ. В мае 2015 года контр-адмирал Игорь Осипов был назначен на должность командующего Каспийской флотилией.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



