В Приморье выберут самых красивых студентов

Стартовал прием заявок от желающих принять участие в конкурсе студентов всех форм обучения и аспирантов организация высшего образования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, финалисты конкурса могут быть рекомендованы для участия в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах, презентациях, выставках, концертных и телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных акций, съемках фильмов и рекламных видеороликов, и демонстрации моделей одежды, для работы в модельных агентствах.

«В 2015 году Мисс студенчество, студентка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александра Прозорова защитила честь Приморского края, завоевав титул “Вице-Мисс Студенчество России 2015”. В этом году надеемся, что не только девушки порадуют нас красотой и талантами, но и парни. Ведь впервые мы проводим конкурс не только для прекрасной, но и для сильной половины студенческого сообщества Приморья», – отметил директор департамента Александр Кайданович.

Заявки на участие принимаются по 30 сентября включительно. По итогам первого этапа конкурса будут отобраны 12 участников, финалистов регионального этапа конкурса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.