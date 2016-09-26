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В Приморье выберут самых красивых студентов

26 Сентября 2016, 10:43 | Приморье

Стартовал прием заявок от желающих принять участие в конкурсе студентов всех форм обучения и аспирантов организация высшего образования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, финалисты конкурса могут быть рекомендованы для участия в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах, презентациях, выставках, концертных и телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных акций, съемках фильмов и рекламных видеороликов, и демонстрации моделей одежды, для работы в модельных агентствах.

«В 2015 году Мисс студенчество, студентка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александра Прозорова защитила честь Приморского края, завоевав титул “Вице-Мисс Студенчество России 2015”. В этом году надеемся, что не только девушки порадуют нас красотой и талантами, но и парни. Ведь впервые мы проводим конкурс не только для прекрасной, но и для сильной половины студенческого сообщества Приморья», – отметил директор департамента Александр Кайданович.

Заявки на участие принимаются по 30 сентября включительно. По итогам первого этапа конкурса будут отобраны 12 участников, финалистов регионального этапа конкурса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: студент  мисс  вуз  студентка  конкурс 



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