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В Приморском крае и жить дорого, и умирать накладно
В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за первую половину года на 5,8%.
Отопление стало дороже на 2,8%, услуги газоснабжения – на 5,2%, электроснабжения – на 9,7%, холодного водоснабжения – на 17,6%. Стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья возросла на 3,1-3,8%, услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 15,7%. Из услуг связи на 10,4-13,3% увеличились тарифы на услуги городской телефонной связи, почтовой, проводного вещания, на 24,6% - телеграфные услуги. Оплата услуг дошкольного воспитания стала дороже на 9,4%.
Среди наблюдаемых видов бытовых услуг выше среднего возросли цены на услуги бань и душевых, изготовление фотографий для документов, услуги прачечных (на 9,3-12,8%), ритуальные услуги (на 16,1%).
С наступлением периода отпусков заметно выросли цены и тарифы на услуг пассажирского транспорта, туризма и отдыха. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 12,6%, полет в салоне экономического класса самолета - в 1,6 раза. Стоимость автобусных экскурсий увеличилась на 4,2%, зарубежных туров - на 6,6%, билетов в кинотеатры – на 8,7%, путевок в санатории – на 9,6%. Из медицинских услуг возросла стоимость зубопротезирования и физиотерапии (на 7,8-12%), сообщает Приморскстат.
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