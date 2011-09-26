Замкнутый круг ЖКХ: тарифы растут, население не платит, субсидии не помогают, а крыши текут…

В Приморском крае общая задолженность всех потребителей перед организациями жилищно-коммунального хозяйства на 1.04.2011 года составила 9,7 млрд рублей, из них почти 58% (5,6 млрд рублей) должно население. Сами организации ЖКХ должны 5,9 млрд рублей.

Организаций жилищно-коммунальной сферы продолжают оставаться убыточными. По итогам деятельности первого квартала прошлого года организациями получен убыток в размере 2,3 млрд рублей, текущего года – 2 млрд рублей. Лишь услуги по утилизации (захоронению) были прибыльными в январе-марте текущего года. Расходы по основному виду деятельности составили 18 млрд рублей, превысив доходы на 12,2%, в том числе по теплоснабжению – на 13%, водоснабжению – на 21,7, электроснабжению - на 12,1%, жилищным услугам – на 3,6%.

На дотации жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней выделено 260 млн рублей, из них 76% для компенсации разницы между экономически обоснованными и действующими ценами и тарифами для населения (198,3 млн рублей), для предоставления отдельным категориям граждан социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1,2 млн рублей, сообщает Приморскстат.