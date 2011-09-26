В Приморском крае в I квартале 2011 года более 10% семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (77,4 тыс. семей). Из проживающих в краевом центре - 5% (11,8 тыс. семей). Ежемесячно в среднем на одну приморскую семью начисляются субсидии в размере 1506 рублей, во Владивостоке 1305 рубля, сообщает Приморскстат.

Социальную поддержку получили около 19% населения края (360,9 тыс. человек), в краевом центре – 105,2 тыс. человек, что составило 17% населения г. Владивостока. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1006 рублей, а во Владивостоке 942 рубля.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составил 1089 млн рублей, в том числе 37% из федерального бюджета и 63% из бюджета края. В краевом центре на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предусмотрено 297,5 млн рублей в тех же пропорциях.