Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За три месяца приморцев стало на 762 человека меньше
По оценке Приморскстата, численность постоянного населения, с учетом предварительных итогов ВПН-2010 на 1 января 2011 года в Приморском крае составила 1953,5 тыс. человек, в том числе 1487,0 тыс. горожан и 466,5 тыс. сельских жителей (данные будут уточнены после получения окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года).
За I квартал 2011 года численность уменьшилась на 762 человека. Часть естественной убыли населения (-1673 человека) была замещена миграционным притоком (911 человек).
Родилось за первые три месяца 2011 года 5541 ребенок (на 6% меньше, чем за I квартал 2010), умерло – 7214 человек (на 0,3%). В целом по краю число умерших превысило число родившихся на 30% (I квартал 2010 – на 23%). Значительной остается мужская смертность (3,9 тыс. человек), которая превышает женскую на 20%.
Увеличился показатель младенческой смертности: из 1000 родившихся умерло 11,1 детей в возрасте до 1 года, против 9,4 - в I квартале 2010 года.
В органах ЗАГС зарегистрировано 2780 браков (на 2,2% больше, чем в I квартале 2010) и 2379 разводов (на 2,3% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 856 разводов (I квартал 2010 - 896).
За январь-март 2011 года общее число прибывших в Приморский край из других регионов России составило 3248 человек, из других стран – 1710 человек. Выехало в другие регионы России 3873 человека, а в другие страны – 174 человека. За I квартал текущего года сменили место жительство на территории края - 7114 приморцев.
Как сообщила Н.Г. Баукова, зам. руководителя Приморскстата, по данным Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю за I квартал 2011 года участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом (включая лиц постоянно проживающих на территории Российской Федерации), стали 182 человека (с членами их семей – 232 человека).
Новости тематики
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника
- В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко
- Приморье встречает юбилей
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
Новости раздела
- Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника
- В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко
- Львы могут разбираться с начальством в четверг
- Праздник на нашей улице
- Историю Приморья пишут люди
- Генеральный директор Издательской компании "Золотой Рог" получила почетное звание
- Чтобы скорая приезжала скорее
- Дорогие жители Приморья, мои земляки!
- Во Владивостоке пришло время поговорить о будущем, жизни и бессмертии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста