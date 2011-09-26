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За три месяца приморцев стало на 762 человека меньше

26 Сентября 2011, 01:30 | Приморье

По оценке Приморскстата, численность постоянного населения, с учетом предварительных итогов ВПН-2010 на 1 января 2011 года в Приморском крае составила 1953,5 тыс. человек, в том числе 1487,0 тыс. горожан и 466,5 тыс. сельских жителей (данные будут уточнены после получения окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года).

За I квартал 2011 года численность уменьшилась на 762 человека. Часть естественной убыли населения (-1673 человека) была замещена миграционным притоком (911 человек).

Родилось за первые три месяца 2011 года 5541 ребенок (на 6% меньше, чем за I квартал 2010), умерло – 7214 человек (на 0,3%). В целом по краю число умерших превысило число родившихся на 30% (I квартал 2010 – на 23%). Значительной остается мужская смертность (3,9 тыс. человек), которая превышает женскую на 20%.

Увеличился показатель младенческой смертности: из 1000 родившихся умерло 11,1 детей в возрасте до 1 года, против 9,4 - в I квартале 2010 года.

В органах ЗАГС зарегистрировано 2780 браков (на 2,2% больше, чем в I квартале 2010) и 2379 разводов (на 2,3% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 856 разводов (I квартал 2010 - 896).

За январь-март 2011 года общее число прибывших в Приморский край из других регионов России составило 3248 человек, из других стран – 1710 человек. Выехало в другие регионы России 3873 человека, а в другие страны – 174 человека. За I квартал текущего года сменили место жительство на территории края - 7114 приморцев.

Как сообщила Н.Г. Баукова, зам. руководителя Приморскстата, по данным Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю за I квартал 2011 года участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом (включая лиц постоянно проживающих на территории Российской Федерации), стали 182 человека (с членами их семей – 232 человека).

Автор: По сообщениям Приморскстата
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