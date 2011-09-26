За бесплатной юридической помощью можно обратиться в Управление Минюста России по ПК и Адвокатскую палату Приморья

20 апреля в здании Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю состоялось торжественное вручение удостоверений адвокатов. Проводил вручение начальник Управления Минюста России по Приморскому краю А.И. Ролик.

Особый аспект деятельности юристов, на который руководством нашей страны обращается особое внимание, и Министерством юстиции в том числе, – это оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи малоимущим слоям населения, гражданам, которые не имеют средств, но нуждаются в получении такой помощи. Сегодня эта работа в Приморском крае выстраивается при тесном контакте Управления Минюста России по Приморскому краю с Адвокатской палатой Приморского края и Краевой Нотариальной палатой, а также с приморским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация Юристов России».

Во Владивостоке уже год работает созданный по инициативе краевого Управления Минюста при Нотариальной палате центр оказания бесплатной юридической помощи населению. Помимо консультаций специалистов по вопросам контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, гражданам также могут помочь в поиске информации о нормативных правовых актах, регулирующих интересующую их сферу общественных отношений. В настоящее время основной задачей по этому направлению для органов юстиции в крае является то, чтобы как можно больше граждан смогло воспользоваться правом на получение бесплатной юридической помощи. Для этого предпринимаются меры к расширению форм и видов этой помощи, привлечению к данной работе иных органов власти и некоммерческих организаций.

В будущем совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация Юристов России» планируется создать на базе Управления юстиции по Приморскому краю центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению, ориентированный также прежде всего на малообеспеченные слои населения.

Начальник Управления Минюста России по Приморскому краю Александр Ролик поздравил адвокатов с полученным статусом и выразил надежду на то, что они примут участие в такой важной для нашего общества деятельности, как оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям общества. Также Александр Ролик подчеркнул, что органы юстиции и адвокатское сообщество должны быть союзниками и единомышленниками в этом вопросе, ведь качественная совместная работа способна помочь людям куда больше.

Специалист по связям с общественностью Управления Минюста России по Приморскому краю Н.А. Слепуха.