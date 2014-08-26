Приморцы "настучавшие" на браконьера получат 50% от штрафа

Граждан материально стимулируют к пресечению противозаконных действий браконьеров. Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании Правительства РФ. Об этом Zrpress.ru сообщает со ссылкой на «Приморскую газету».

Так, по словам министра, планируется воссоздать особый механизм вознаграждения граждан, которые выявили незаконную добычу или оборот редких животных и поспособствовали привлечению нарушителей к ответственности. В частности, рассматривается возможность предоставления выплат в размере около 50% от суммы штрафа за нарушение и 30% от размера иска за ущерб, причиненный объектам животного или растительного мира в результате браконьерства.

Такие меры Минприроды России решило разработать ввиду нехватки эффективных механизмов противодействия браконьерству в условиях «черного» рынка. – По доходности браконьерский бизнес сравним с торговлей наркотиками или оружием. Например, объем международного рынка редких видов и их дериватов оценивается в сумму более 17 млрд евро. При этом ежегодный ущерб от незаконной охоты по минимальным оценкам составляет более 19 млрд руб., – подчеркнул Донской.

Кроме того, в каждом административном районе планируется увеличить как минимум до трех человек количество инспекторов, пресекающих браконьерство. По мнению директора ФГБУ «Земля леопарда» Андрея Бородина, новый законодательный акт поможет защитить природу, но потребует грамотного применения. – Нововведение, предполагающее поощрение граждан, сообщивших о браконьерстве, откроет для нас новый пласт населения.

Сейчас, заявляющие о незаконной охоте люди не ждут за это вознаграждение и делают это из своих личных побуждений. На сегодняшний день их крайне мало, и официально они не фиксируются. Предложение выплат за информацию о нарушениях автоматически создаст новую категорию граждан, которые будут сообщать о них из финансовых побуждений, – сообщил «Приморской газете» руководитель национального парка. Подобного опыта не существовало, поэтому сказать, насколько эффективной окажется мера, сложно, подчеркнул он. – Особое внимание стоит обратить на то, что вознаграждение будет выплачиваться после определения суммы штрафа выявленному нарушителю, либо уже взысканному ущербу.

Это значит, что заявителю придется участвовать в суде, давать показания, подписывать бумаги, а, значит, получить деньги будет возможно только после вынесения приговора нарушителю. В связи с этим я считаю, что перед вступлением этого механизма в силу необходимо провести большую разъяснительную работу. Она должна будет предупредить и успокоить эйфорию от появления новых возможностей, – акцентировал спикер.

В настоящее время все наложенные нами штрафы идут в региональный бюджет, напомнил Адрей Бородин. – Деньги, поступившие, к примеру, в казну Приморского края, будут возвращаться его же жителям, и это замечательно, – заявил собеседник. Вознаграждение за сообщения о браконьерстве граждане получают во многих странах мира, сообщил «Приморской газете» руководитель некоммерческой организации Фонда «Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия «Феникс» Сергей Березнюк. – На самом деле и у нас это нововведение не несет особой новизны. Все – хорошо забытое старое.

В 90-е годы в стране уже существовало нечто подобное и довольно эффективно работало. Инспекторы, раскрывшие нарушение, представители правоохранительных органов также получали определенный процент от суммы штрафа. В результате, мне кажется, во многом именно благодаря этому постоянно много всего изымалось, от древесины и трепанга до женьшеня, – отметил он. В организацию «Феникс» поступает не более десяти звонков ежегодно, уточнил эксперт. – Инициатива подтолкнет граждан к сознательности, к более строгому взгляду на проблему, поэтому мне она кажется положительной со всех сторон, – подчеркнул Сергей Березнюк.

Как сообщала ранее «Приморская газета», в августе во Владивостоке осудили мужчину, который обвинялся в добыче и сдаче шкуры дальневосточного леопарда. – Мировой суд Владивостока вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю краевого центра, – рассказали в УМВД России по Приморскому краю. – Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статей «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Осужденному назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием заработка в доход государства. Ущерб, причиненный охраняемым законом интересам государства, превысил полтора миллиона рублей. Таким образом, в будущем выплаты для заявителей о случаях браконьерства могут составлять значительные суммы, но когда и как она будет выплачена – еще вопрос.



Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.