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Туристы, застрявшие в Тернейском районе, смогли вернуться домой
В Тернейском районе Приморского края восстановлены мосты, разрушенные тайфуном «Халонг». Туристы, ранее заблокированные водной преградой, смогли покинуть места отдыха.
По информации департамента гражданской защиты Приморского края, на сегодняшний день восстановительные работы на подмытых мостах и участках дорог продолжаются.
«Сейчас уже восстановлены 3 из 5 мостов. Но большинство туристов, которые ранее из-за разрушений физически не могли покинуть место отдыха на своем автотранспорте, теперь отправились домой. Часть людей продолжила отдых. Сегодня-завтра будут восстановлены остальные 2 моста», - подчеркнули в департаменте.
Напомним, после разрушения мостов в район была оперативно направлена группа спасателей. Несколько десятков туристов отказывались покидать места отдыха из-за нежелания бросать транспортные средства. На время восстановительных работ местная администрация обеспечила отдыхающих продуктами питания.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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