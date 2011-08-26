Приморцы могут сообщить о фактах продажи алкоголя без лицензии

16 августа с 9.00 до 18.00, будет работать «горячая линия» по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Специалисты принимают звонки от приморцев по номеру телефона – 221-58-06.

Организатор - департамент лицензирования и торговли Приморского края

Как сообщили в департаменте, предоставить информацию о предприятиях, ведущих продажу алкоголя без лицензии, может каждый житель края. Все сведения, поступившие на «горячую линию» передаются сотрудникам правоохранительных органов, по фактам проводятся проверки.

По мнению специалистов, «горячая линия» помогает повысить эффективность работы по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке края.