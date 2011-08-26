В школах Приморья идет подготовка к новому учебному году

648 миллионов рублей выделено в этом году в Приморье на подготовку школ к новому учебному году.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, из них 604 миллиона рублей направлены на текущие и капитальные ремонты зданий и внутренних помещений, замену систем отопления, а также на выполнение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности. 44 миллиона рублей выделены на приобретение нового оборудования, закупку учебников и наглядных пособий.

Началась приемка образовательных учреждений в Уссурийске, Кировском, Тернейском и Черниговском муниципальных районах. Так, по состоянию на 25 июля 2011 года принято 7 школ в Уссурийске, 17 - в Черниговском районе, 4 - в Тернейском районе, 2 - в Кировском районе.

Как отметили специалисты департамента, до 20 августа членам комиссий предстоит принять к новому учебному году 568 общеобразовательных школ и 485 дошкольных учреждений.