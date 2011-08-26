Викторина Приморскстата продолжается

Все больше приморцев участвуют в викторине Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, посвященной предварительным итогам «Всероссийской переписи населения-2010». За прошедшую неделю их число выросло в три раза.

Как рассказали в Приморскстате, в викторине активно принимают участие студенты и школьники. Однако наибольшую активность проявляют жительницы края. Женщин-участниц в два раза больше, чем мужчин. Самым сложным для всех остается вопрос о сувенирной продукции с символикой переписи. Правильно на него ответили лишь шесть человек.

Напомним, викторина «Предварительные итоги ВНП-2010» проходит в Приморье с 15 июля по 30 августа. Цель мероприятия - повышение информированности населения о предварительных итогах «Всероссийской переписи населения 2010 года».