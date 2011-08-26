26 тысяч приморцев нашли работу через службу занятости населения

26 434 приморцев нашли работу через службу занятости населения с начала этого года. В общей сложности в краевой службе занятости населения зарегистрировано 44 554 ищущих работу граждан. Уровень безработицы в Приморском крае составляет 2,17 процентов.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения Приморского края, сегодня в банке вакансий 97 413 предложений от работодателей. Наибольшее количество вакансий сосредоточено во Владивостоке (38379), Уссурийске(16325), Находке (12034), Артеме, Лесозаводске и Октябрьском районе.

Кроме того, с начала этого года 3 656 приморцев были направлены на общественные работы, более 300 граждан нашли работу в другой местности.

Немаловажную роль в трудоустройстве играют и ярмарки вакансий, благодаря которым безработные могут напрямую встретиться с работодателями. С начала года городские и районные центры занятости населения провели 125 ярмарок.