Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье количество выпускников, получивших за ЕГЭ от 85 и выше баллов, выросло в пять раз
По результатам ЕГЭ 2011 года в Приморском крае лучше всего с тестированием справились школьники из Арсеньева, среди муниципальных районов в лидерах – Михайловский район.
Итоги единого государственного экзамена на территории Приморского края подвели 21 июля на заседании межведомственной комиссии по содействию в организации ЕГЭ в 2011 году. Заседание провела вице-губернатор Любовь Дроздова.
Напомним, в этом году аттестация выпускников общеобразовательных учреждений проводилась в форме ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам. Обязательные предметы - русский язык и математика, предметы по выбору - литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык и информатика.
Всего в тестировании приняли участие 11 845 человек, из них выпускников школ текущего года – 11 130 человек. По сравнению с прошлым годом средние баллы по краю выросли практически по всем предметам.
Так, средний балл по русскому языку составил – 55,13 (2010 год - 52,47), по математике – 39,19 баллов (2010 год - 35,86), по литературе – 45,98 баллов (2010 год – 45,45), по химии – 44,46 баллов (2010 год – 43,19), по английскому языку – 48,78 баллов (2010 год – 40,66), по географии – 47,57 баллов (2010 год – 44,71), по обществознанию - 54,25 баллов (2010 год – 53,10).
Выросло количество выпускников, получивших от 85 и выше баллов. Если в 2010 году это был 81 человек, то в 2011 году уже 408.
Увеличилось и количество ребят, набравших максимальное количество баллов. В прошлом году это были два человека, в нынешнем - пять выпускников. Среди них есть те, кто получил золотые медали «За особые успехи в учении». Так, Никита Дойков из Владивостока набрал 100 баллов сразу по двум предметам - физике и информатике. Кроме того, он является призером по информатике Всероссийской олимпиады школьников и удостоен звания «Суперинтеллект-2011».
Для проведения ЕГЭ на территории края в 34 муниципальных образованиях были открыты 115 пунктов и восемь пунктов для первичной обработки информации. Всего было задействовано более шести тысяч человек. Среди них – сотрудники отделов образования, пожарного надзора, органов внутренних дел, медицинские работники, общественные наблюдатели.
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством