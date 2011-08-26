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В Приморье количество выпускников, получивших за ЕГЭ от 85 и выше баллов, выросло в пять раз

26 Августа 2011, 17:10 | Приморье

По результатам ЕГЭ 2011 года в Приморском крае лучше всего с тестированием справились школьники из Арсеньева, среди муниципальных районов в лидерах – Михайловский район.

Итоги единого государственного экзамена на территории Приморского края подвели 21 июля на заседании межведомственной комиссии по содействию в организации ЕГЭ в 2011 году. Заседание провела вице-губернатор Любовь Дроздова.

Напомним, в этом году аттестация выпускников общеобразовательных учреждений проводилась в форме ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам. Обязательные предметы - русский язык и математика, предметы по выбору - литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык и информатика.

Всего в тестировании приняли участие 11 845 человек, из них выпускников школ текущего года – 11 130 человек. По сравнению с прошлым годом средние баллы по краю выросли практически по всем предметам.

Так, средний балл по русскому языку составил – 55,13 (2010 год - 52,47), по математике – 39,19 баллов (2010 год - 35,86), по литературе – 45,98 баллов (2010 год – 45,45), по химии – 44,46 баллов (2010 год – 43,19), по английскому языку – 48,78 баллов (2010 год – 40,66), по географии – 47,57 баллов (2010 год – 44,71), по обществознанию - 54,25 баллов (2010 год – 53,10).

Выросло количество выпускников, получивших от 85 и выше баллов. Если в 2010 году это был 81 человек, то в 2011 году уже 408.

Увеличилось и количество ребят, набравших максимальное количество баллов. В прошлом году это были два человека, в нынешнем - пять выпускников. Среди них есть те, кто получил золотые медали «За особые успехи в учении». Так, Никита Дойков из Владивостока набрал 100 баллов сразу по двум предметам - физике и информатике. Кроме того, он является призером по информатике Всероссийской олимпиады школьников и удостоен звания «Суперинтеллект-2011».

Для проведения ЕГЭ на территории края в 34 муниципальных образованиях были открыты 115 пунктов и восемь пунктов для первичной обработки информации. Всего было задействовано более шести тысяч человек. Среди них – сотрудники отделов образования, пожарного надзора, органов внутренних дел, медицинские работники, общественные наблюдатели.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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