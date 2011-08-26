В Приморье увеличилось количество браков и число усыновленных детей

За шесть месяцев текущего года в Приморье увеличилось количество зарегистрированных браков и число усыновленных детей.

Как рассказали в Управлении записи актов гражданского состояния Приморского края, с начала года зарегистрировано 6 867 браков (за тот же период 2010 года – 6 600 браков). Больше всего молодых семей появилось во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и Спасске-Дальнем.

С начала года в Приморье родилось более 11 тысяч малышей. Усыновлено 209 детей, что на 27 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, как отмечают специалисты краевого департамента образования и науки, в нынешнем году увеличилось количество детей, усыновляемых жителями Приморского края.

Еще одна положительная тенденция нынешнего года – снижение смертности населения края. Так, за первое полугодие 2011 года в Приморье естественная убыль населения составила 14 251 человек, тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 14 472 человека.