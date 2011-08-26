С 1 мая в Приморье открывается навигация маломерного флота

С 1 мая владельцы катеров, лодок, гидроциклов могут выходить в море – откроется навигация для маломерных судов на водных объектах Приморского края.

Выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России и прошедшим ежегодное техническое освидетельствование. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

По информации государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, в Приморье на учете состоит около 33 тысяч маломерных судов и 80 баз стоянок судов.

Отметим, всем судоводителям перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.