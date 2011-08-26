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В Приморье самая длинная в ДФО очередь на место в детсад - свыше 34 тыс. детей

26 Августа 2011, 03:06 | Приморье

"В Дальневосточном федеральном округе обеспеченность детскими садами составляет 61%", - заявил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Александр Левинталь на окружном совещании, прошедшем в режиме видеоконференции 27 января, по вопросам развития и обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

«Проблема обеспеченности детскими дошкольными учреждениями действительно очень острая. Наличие детских садов оказывает влияние на демографическую ситуацию в целом, определяет уровень рождаемости населения. Для Дальнего Востока эти вопросы особенно актуальны, поскольку на нашей территории всегда проживало достаточно молодое население. Если в 1990 году обеспеченность детскими садами на Дальнем Востоке составляла 72%, то сегодня эта цифра всего 61%. С 1990 года в округе было утрачено более половины всех дошкольных учреждений, если в 1990 году их было 5423, то сегодня - 2455. В настоящее время в округе в очереди на места в дошкольные учреждения стоит более 62000 детей в возрасте от 1 года до 7 лет», - сказал А.Левинталь.

Он также добавил, что по результатам прокурорских проверок был выявлен ряд недостатков, среди которых основными являются: использование зданий дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) не по целевому назначению, нарушения в постановке нуждающихся в очередь на предоставление мест в ДОУ и нарушения связанные непосредственно с распределением мест.

В совещании приняли участие заместители губернаторов субъектов федерации ДФО, в введении которых находятся вопросы дошкольного образования. Участники обсудили основные проблемы развития дошкольного образования в регионах, в том числе связанные с обеспеченностью населения детскими дошкольными учреждениями.

Открывая совещание, Александр Левинталь напомнил, что Президент Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам поддержки семьи, материнства и детства, в частности, в своем послании Федеральному Собранию Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе системы негосударственных детских учреждений и семейных детских садов. Более того, по поручению Президента России до 1 июля 2011 года во всех регионах должны быть разработаны и приняты соотвествующие программы, направленные на реконструкцию старых и строительство новых детских садов, отвечающих современным требованиям.

«Для решения проблемы обеспеченности детей детскими садами регионам необходимо использовать все возможные формы и методы. Например, рассмотреть возможность снижения арендных ставок и установления налоговых льгот, а также создавать дошкольные группы в общеобразовательных школах», - сказал А. Левинталь.

В Республике Саха (Якутия) реализуется «Комплексный план развития дошкольного образования Республики Саха (Якутии) на 2009-2011 годы», в рамках которого в 2010 году построено и реконструировано 17 объектов ДОУ на 745 мест. В настоящее время дефицит мест в регионе составляет более 24 тыс. В Хабаровском крае общая численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет более 87 тыс. детей, в очереди на предоставление мест стоят около 6,6 тыс. детей. В Камчатском крае обеспеченность детей дошкольными учреждениями составляет около 60%, в очереди на предоставление мест находятся 7,5 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет. В Приморском крае действует 524 дошкольных образовательных учреждения, которые посещает более 72 тыс. детей, в очереди на предоставление мест состоит свыше 34 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет. В Амурской области в очереди на устройство в детский сад состоит более 16 тыс. детей, функционирует 315 ДОУ. В Магаданской области общая численность детей дошкольного возраста составляет около 10,5 тыс., услугами дошкольного образования охвачено более 8,3 тыс. человек. Очередь в детские сады составляет 820 детей. В Сахалинской области действует 144 ДОУ, которые посещают более 21 тыс. детей, в очереди на получение мест числятся более 14 тыс. детей. В Еврейской автономной области функционирует 65 детских садов, очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет около 5 тыс. человек. В Чукотском автономном округе функционируют 45 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают более 3, 9 тыс. человек, в очереди состоит 97 детей, обеспеченность услугами ДОУ в регионе является одной из самых высоких и составляет – 88%.

В завершении Александр Левинталь еще раз обратил внимание заместителей губернаторов на то, что в субъектах федерации округа, где региональные программы развития дошкольного образования еще не приняты, в соответствии с поручением главы государства, они должны появиться к 1 июля 2011г. Он также добавил, что вопросы развития системы дошкольных образовательных учреждений и обеспечения их услугами населения находятся на постоянном контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ивановича Ишаева.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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