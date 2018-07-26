Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Городские интернет-маршруты Владивостока
Жителям столицы Приморья необходимо оставаться всегда на связи, в том числе, и в интернет-пространстве. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» проверил возможности мобильного интернета в полюбившихся горожанам общественных зонах Владивостока.
Музыка городского спокойствия
Самый известный городской парк во Владивостоке, в общем не очень богатом на «зеленые зоны», - конечно, Покровский. Расположенный практически в центре краевой столицы, он давно обрел статус одного из любимейших мест отдыха жителей Владивостока. Я отправилась сюда, взяв с собой неотъемлемый для любого современного человека девайс - LTE-смартфон. Выбрав подходящий жанр в приложении для прослушивания онлайн-музыки, с сим-картой «МегаФона» я на целых полчаса «выпала» из городской суеты. Впрочем, стабильная скорость интернет-соединения позволяла не только слушать музыку, но и погрузиться в сложную и противоречивую историю Покровского мемориального парка.
Сначала - городская окраина с захоронениями множества известных людей, затем - упразднение кладбища и взрыв церкви, еще позже – городской парк с аттракционами, танцплощадкой, скульптурами пионеров и спортсменов... Исторические порталы помогли узнать подробности истории и центрального объекта – Покровского собора. Как выяснилось, белостенный красавец полностью воспроизводит облик своего старшего «собрата», разрушенного с приходом Советской власти.
Делиться эмоциями со всем миром
Владивосток –это море, а море – это набережные. Самые популярные у жителей и гостей приморской столицы – Спортивная и набережная Цесаревича. Именно отсюда фотографии Золотого моста и Амурского залива разлетаются по всем сторонам света – в соцсетях и блогах горожан и многочисленных туристов.
Скорость мобильного интернета здесь решает многое – эмоции от захватывающих видов должны моментально тиражироваться в сети. Убедившись, что скорость соединения достаточно высока и доверившись значку 4G на экране смартфона, я пошла по стопам туристов и выложила десяток фото в социальных сетях. Всего несколько секунд - и фотографии Золотого моста с набережной Цесаревича в виртуальном пространстве.
На Спортивной набережной Владивостока жизнь кипит всегда. И неудивительно: это одно из старейших и любимых мест отдыха горожан. Когда-то давно здесь располагались первые купальни, а сегодня можно не только насладиться морским пейзажем, но и узнать что-то новое с помощью интернет-серфинга.
Соленый воздух и крики чаек подсказали направление поиска: я решила ознакомиться с итогами кинофестиваля «Человек и море», который недавно прошел во Владивостоке. В Youtube выложено интервью с лауреатом фестиваля Мариос Иоанну ЭЛИА. Кипрский композитор вместе с командой создал акустический и визуальный проект с одноименным названием «Звуки Владивостока». Подробности проекта удалось узнать из интервью, а скорость интернета на Спортивной набережной приятно удивила. Возникло ощущение, что я нахожусь в зоне действия отличного вай-фая, хотя смартфон демонстрировал мобильное соединение «МегаФон».
Пройти тропой здоровья
Озеро Чан давно «застолбили» поклонники здорового образа жизни – зимой тут фигуристы, летом – спортсмены-гребцы, и в любое время года –любители пробежек. К сожалению, к фанатам легкой атлетики я не отношусь, но оценить маршрут, полюбившийся бегунам Владивостока, решилась. Высокие скорости мобильного интернета дали возможность послушать онлайн-радио без каких-либо сложностей.
Исследовав популярные места отдыха жителей приморской столицы, мы убедились: в городском пространстве Владивостока можно с комфортом пользоваться всеми благами всемирной сети - мобильный интернет работает без перебоев. Во всяком случае, с сим-картой оператора «МегаФон».
Читайте также: Остров Русский в цифровом пространстве. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» протестировал качество мобильного интернета на острове Русский
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Новости тематики
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Остров Русский в цифровом пространстве
- Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья
- Благотворительный проект "Будущее зависит от тебя" получил признание PR-сообщества Дальнего Востока
- Tele2 связывает поколения
- "Золотой Рог" занял первое место в международном конкурсе журналистов "Вместе в цифровое будущее"
- Газета "Золотой Рог" заняла первое место в международном конкурсе
- В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
Новости раздела
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Чистка только началась
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова