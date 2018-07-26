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Городские интернет-маршруты Владивостока

26 Июля 2018, 12:20 | Приморье

Жителям столицы Приморья необходимо оставаться всегда на связи, в том числе, и в интернет-пространстве. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» проверил возможности мобильного интернета в полюбившихся горожанам общественных зонах Владивостока.

Музыка городского спокойствия

 


 
 

Самый известный городской парк во Владивостоке, в общем не очень богатом на «зеленые зоны», - конечно, Покровский. Расположенный практически в центре краевой столицы, он давно обрел статус одного из любимейших мест отдыха жителей Владивостока. Я отправилась сюда, взяв с собой неотъемлемый для любого современного человека девайс - LTE-смартфон. Выбрав подходящий жанр в приложении для прослушивания онлайн-музыки, с сим-картой «МегаФона» я на целых полчаса «выпала» из городской суеты. Впрочем, стабильная скорость интернет-соединения позволяла не только слушать музыку, но и погрузиться в сложную и противоречивую историю Покровского мемориального парка.

Сначала - городская окраина с захоронениями множества известных людей, затем -  упразднение кладбища и взрыв церкви, еще позже – городской парк с аттракционами, танцплощадкой, скульптурами пионеров и спортсменов... Исторические порталы помогли узнать подробности истории и центрального объекта – Покровского собора. Как выяснилось, белостенный красавец полностью воспроизводит облик своего старшего «собрата», разрушенного с приходом Советской власти.

Делиться эмоциями со всем миром

Владивосток –это море, а море – это набережные. Самые популярные у жителей и гостей приморской столицы – Спортивная и набережная Цесаревича. Именно отсюда фотографии Золотого моста и Амурского залива разлетаются по всем сторонам света – в соцсетях и блогах горожан и многочисленных туристов.

Скорость мобильного интернета здесь решает многое – эмоции от захватывающих видов должны моментально тиражироваться в сети. Убедившись, что скорость соединения достаточно высока и доверившись значку 4G на экране смартфона, я пошла по стопам туристов и выложила десяток фото в социальных сетях. Всего несколько секунд - и фотографии Золотого моста с набережной Цесаревича в виртуальном пространстве.

На Спортивной набережной Владивостока жизнь кипит всегда. И неудивительно: это одно из старейших и любимых мест отдыха горожан. Когда-то давно здесь располагались первые купальни, а сегодня можно не только насладиться морским пейзажем, но и узнать что-то новое с помощью интернет-серфинга.

 


 

Соленый воздух и крики чаек подсказали направление поиска: я решила ознакомиться с итогами кинофестиваля «Человек и море», который недавно прошел во Владивостоке. В Youtube выложено интервью с лауреатом фестиваля Мариос Иоанну ЭЛИА. Кипрский композитор вместе с командой создал акустический и визуальный проект с одноименным названием «Звуки Владивостока».  Подробности проекта удалось узнать из интервью, а скорость интернета на Спортивной набережной приятно удивила. Возникло ощущение, что я нахожусь в зоне действия отличного вай-фая, хотя смартфон демонстрировал мобильное соединение «МегаФон».

Пройти тропой здоровья

Озеро Чан давно «застолбили» поклонники здорового образа жизни – зимой тут фигуристы, летом – спортсмены-гребцы, и в любое время года –любители пробежек.  К сожалению, к фанатам легкой атлетики я не отношусь, но оценить маршрут, полюбившийся бегунам Владивостока, решилась. Высокие скорости мобильного интернета дали возможность послушать онлайн-радио без каких-либо сложностей.

 


 

Исследовав популярные места отдыха жителей приморской столицы, мы убедились: в городском пространстве Владивостока можно с комфортом пользоваться всеми благами всемирной сети -  мобильный интернет работает без перебоев. Во всяком случае, с сим-картой оператора «МегаФон».

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Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

 

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Теги: интернет  связь  Мегафон 



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