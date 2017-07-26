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В четверг в Приморье пройдут дожди
На побережье туман, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В четверг, 27 июля, погода изменится. С запада к Приморскому краю подойдет неглубокий циклон с фронтальными разделами. Ночью в западных районах пройдут небольшие дожди, днем дожди распространятся на большую часть края, интенсивность их местами увеличится. Южное побережье накроет туман. Минимальная температура +12…+17 °C, в восточной половине края воздух при прояснениях выхолодится до +5…+11 °C. Днем в континентальных районах будет жарко, +23…+30 °C. На побережье будет выноситься воздух с моря, здесь прохладнее, +17…+22 °C.
Во Владивостоке завтра облачно, утром местами туман, слабая морось, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем +19…+22 °C.
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