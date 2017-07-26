Пенсионерам Приморья все по баллу

Приморцы уже давно осудили нынешнюю пенсионную политику

Перевод на балльную систему расчета пенсии призван скрыть латентное повышение пенсионного возраста

За 2016 год крупнейшие пенсионные фонды продемонстрировали доходность с превышением инфляции в 4%. За прошлый год 21 НПФ прибавил к накоплениям своих клиентов более 10%. В лидерах ЗАО «НПФ «Промагрофонд» (13,58%), ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (13,16%) и ЗАО «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (12,92%). При этом облигации оказались наиболее прибыльными бумагами для получения дохода.

Крупнейшим по количеству обслуживаемых клиентов сегодня является НПФ «Сбербанк» за счет разветвленной части отделений банка - 4,2 млн клиентов. НПФ «Будущее», который за год смог увеличить клиентскую базу фактически вдвое, – 3,9 млн клиентов, НПФ «Лукойл Гарант» - 3,3 млн клиентов. НПФ «Промагрофонд», НПФ «Электроэнергетики», НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» и другие остаются крупнейшими фондами, инвестирующими средства более 1 млн застрахованных лиц.

По словам регионального директора, руководителя Владивостокского обособленного подразделения АО «НПФ электроэнергетики» Татьяны ДРИБЕНЕЦ, продолжается консолидация отрасли: после прохождения фондами процедуры акционирования и вступления в систему гарантирования с пенсионными накоплениями на рынке продолжают работать только крупные и надежные НПФ. Операторы пенсионных накоплений ожидают также утверждения процедур стресс-тестирования, методика которого сейчас активно обсуждается участниками рынка с регулятором.

Где деньги, Зин?

Около 70 тыс. приморцев являются активными участниками системы накопительного пенсионного страхования (актуальное количество застрахованных узнать возможности нет, т.к. с прошлого года все данные направляются в электронном виде и в регионах не аккумулируются. – Прим. авт.). Но погоня за хорошим процентом и клиентской базой оказалась чревата для обеих сторон, фондов и будущих пенсионеров. В течение 2016 года и в начале 2017 года поданы сотни заявлений от собственников накопительной части пенсии о неправомерном переводе их накоплений из НПФ в НПФ.

Фонды, получившие клиентов за счет неправомерного перевода, пытаются договориться с недовольными. Представители НПФ предлагают жалобщикам урегулировать спор до суда и компенсировать наличными потерянный инвестиционный доход, порой до 190 тыс. рублей. Взамен гражданин должен подписать документ об отказе от исковых требований и любых претензий к новому фонду, а также отозвать направленные в ЦБ, ПФР и прокуратуру жалобы.

Заметим, что, в соответствии с данными Банка России, основной актив «переходчиков» - до 500 тыс. счетов - НПФ черпают из ПФР, убеждая перейти тех, кто по тем или иным причинам в годы активного управления накопительной пенсии переходил из фонда в фонд. По информации СМИ, такие компенсации предлагают НПФ «Доверие» (также увеличивший клиентскую базу почти на 50%) и НПФ «Будущее».

В Приморье подано лишь 8 жалоб на подобные фальсификации.

Теперь гражданин может изменить управляющую компанию, НПФ или ПФР в качестве администратора своей накопительной части пенсии лично явившись в районное отделение ПФР, в МФЦ или направив заявление через личный кабинет на сайте «Госуслуги», снабдив его квалифицированной электронной подписью.

Начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ГУ-Отделение ПФР по Приморскому краю Анна ГОЛУБНИЧАЯ отмечает, что за 6 лет с 2011 по 2016 годы в отделение всего поступило 44 жалобы такого рода, после проведенной работы 32 заявителя отказались от своих претензий к НПФ, подтвердив это письменными заявлениями. В том числе в 2016 году из 10 жалоб, поступивших в отделение, в результате разбирательства 7 отозваны заявителями.

Досрочный переход чреват потерями

Но перевод накопительной части пенсии из НПФ в НПФ или управляющую компанию вполне может лишить и дохода. По словам Анны Голубничей, в 2017 году в отделение стали поступать и другие обращения: при заключении договора с гражданами об обязательном пенсионном обеспечении НПФ не известил их о возможной потере сумм инвестиционного дохода при досрочном переводе средств пенсионных накоплений в фонд.

Осенью 2016 года постановление ПФР от 09.09.2016 г. №849п утверждило специальную форму заявления, которую должны подписывать лично все владельцы накопительной части пенсии при переходе из НПФ в НПФ, УК или обратно в ПФР.

Как разъясняет Анна Голубничая, пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в следующем году (досрочный переход) или через 5 лет. Более выгодным, как правило, является последний вариант. При досрочном переходе есть риск потери части средств пенсионных накоплений.

По словам независимого финансового эксперта Сергея ДЕBЯТНИКОВА, если фонд или УК приносят отрицательный инвестиционный доход, накопительная часть пенсии переходит в другой фонд с убытком. Если даже за годы инвестирования пенсионных денег получен инвестиционный доход, но не выдержан срок 5 лет, то деньги в иной НПФ, УК или обратно в ПФР переходят без заработанных процентов. До истечения пятилетнего срока этот инвестиционный доход будет находиться у прежнего страховщика.

К слову, накопительная часть пенсии переходит по наследству. В Приморском крае в 2016 году пенсионные накопления своих умерших родственников получили 1660 приморцев. Общая сумма всех выплат составила почти 60 млн рублей. Средний размер выплат - 36 тыс. рублей, а самый большой - 401 тыс. рублей.

Пенсионный капитал или отсутствие пенсии?

Не меньше вопросов остается у тех, кто в свое время решил не распоряжаться своей накопительной частью пенсии и оставить ее под государственным управлением, а также у молодых людей, которые сегодня вступают или вступили в трудоспособный возраст с 2016 года. Их ожидают индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и повышение пенсионного возраста. Если сотрудник добровольно решит делать отчисления в счет своей будущей пенсии в размере 4% от заработной платы, то ставка НДФЛ для него будет снижена до 10%. В противном случае ставка подоходного налога может быть увеличена до 15%, а при выходе на пенсию он сможет рассчитывать лишь на минимальную социальную пенсию.

Татьяна Дрибенец отмечает, что на сегодняшний день параметры ИПК требуют существенной доработки, чтобы в итоге учесть интересы всех сторон – граждан, работодателей и НПФ. В тоже время, это позволит и дальше формировать накопительную пенсию, только с учетом пополнения за счет собственных средств граждан.

Третья категория будущих пенсионеров пока самая немногочисленная, но самая проблемная. Это граждане, работавшие неофициально без уплаты НДФЛ и без трудовой книжки, не отчислявшие положенные социальные взносы в ПФР или производившие подобные выплаты в недостаточном количестве. Им отказывают в получении пенсии в 55 лет (женщинам) и 60 лет (мужчинам), предлагая приходить за социальной пенсией через пять лет, а пока - копить баллы. Сегодня для начисления пенсии по возрасту необходимо 8 лет стажа и 11,4 балла, к 2024 году количество баллов нужно довести до 30-ти, а стаж - до 15 лет. Фактически это латентное повышение пенсионного возраста.

Как говорит Татьяна Дрибенец, в новой пенсионной формуле много несовершенств, в частности предлагаемая система перевода стажа и объема уплаченных взносов в баллы, к сожалению, не дает представления о размере реальной пенсии в будущем.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.