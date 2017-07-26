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Пришкольные лагеря во Владивостоке завершили вторую смену
В 47 образовательных учреждениях Владивостока завершилась вторая смена оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 1890 учащихся приморской столицы.
В первой смене, которая проходила в два этапа - с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня, в пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. А 31 июля стартует третья, завершающая смена летнего оздоровительного отдыха.
Пришкольные лагеря работают с 8:30 до 14:30. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание - бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. А чтобы сделать пребывание ребят интересным, подготовлена насыщенная программа. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся ежедневно. Школьники участвуют в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях. Всего этим летом в пришкольных лагерях отдохнут более 10 тысяч ребят в возрасте от 6,5 до 15 лет.
Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников во время каникул ведется в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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