Выпускники приморских школ остались без мест в вузах

Нынешняя кампания по поступлению в вузы подтвердила весьма неприятный для дальневосточников тренд. Все больше бюджетных мест в вузах ДФО и в Приморье, в частности, заполняют выпускники школ из центральных регионов страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Почему так происходит? Да очень просто. Дело в том, что планы властей по лишению молодежи возможности поступать в вузы, чтобы загнать выпускников школ в ПТУ, успешно реализуются. Это видно по резкому сокращению количества бюджетных мест, резкому же повышению платы за образование и ликвидации многих вузов или сокращению их филиалов в глубинке. И Приморье здесь не исключение.

Многие выпускники тех же московских или питерских школ точно также активно ищут возможность учится на бюджетной основе, так как конкурсы в учебных заведения Москвы и Питера зашкаливают, а цена за платное обучение превысила все разумные пределы. Поэтому вчерашние школьники бросают свои взоры в сторону Сибири и Дальнего Востока, где и конкурсы «пожиже» и ценник пониже.

Как сообщил корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» ответственный сотрудник приемной комиссии одного из популярных местных вузов, который попросил не называть его, на 25 июля количество заявлений от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов центра страны уже превысило 60% от общего количества. И по его словам, в других вузах ситуация примерно такая же, а кое-где, это касается наиболее популярных направлений, местным выпускникам достанутся только пара-тройка бюджетных мест,.

Казалось бы, руководству вузов остается только радоваться такому вниманию детей из центральных регионов страны, даже если учесть определенную вынужденность такого шага. Однако, если учитывать конечную цель работы вузов – подготовку специалистов для конкретной территории, то ситуация на выходе будет весьма плачевная. Изначально понятно, что подавляющее большинство тех же выпускников-москвичей ни за какие коврижки не останется работать на Дальнем Востоке. Тысячи выпускников вузов из местной молодежи и так каждый год уезжают из региона, а теперь на то, чтобы приостановить этом поток и вовсе не приходится надеется.

Тут мы подходим к еще одному печальному факту. У местных выпускников (за редчайшим исключением. Но наши умники и умницы, в свою очередь, не остаются в регионе, а штурмуют вузы Москвы, Питера, а то и Дальнего Зарубежья), практически нет никакой возможности конкурировать с выходцами из «западных» школа. Так газета «Золотой Рог» не так давно публиковала интервью с директором направления одного из вузов, в котором констатировалось, что уровень образования детей из школ центра России и школ Дальнего Востока не идет ни к какое сравнение. Наши, само собой, значительно проигрывают. И этот разрыв нарастает. Что и не удивительно. В дальневосточных школах учителя в возрасте 70-80 лет не такая уж и редкость, обновления кадров практически не происходит, ни о каких образовательных новациях говорить также не приходится. Детей к экзаменам готовят репетиторы, а не школы. И то не везде. В далеких деревнях и селах и этого нет. Как и никаких шансов «выбиться в люди». Увы, это и было главной целью введения ЕГЭ.

Слава богу, под боком у Приморья есть Китай, который в последние годы становится не только всемирной фабрикой всего и вся, но и активно внедряет новейшие образовательные продукты, которые с удовольствием предоставляет всем желающим. Причем, по вполне умеренным, по российским меркам, ценам. Сотни, если не тысячи, детей с Дальнего Востока России уже учатся в Поднебесной и еще большее количество готовится туда уехать.

Понятно, что все эти тренды весьма тревожны и доказывают, что меры по привлечению населения на Дальний Восток не носят комплексного характера и обречены на провал. Фактическое лишение выпускников дальневосточных школ возможности получать здесь доступное высшее образование, поскольку любой другой вариант обрекает ребенка на лишение каких-либо жизненных перспектив, только усугубит и без того плачевную ситуацию.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.