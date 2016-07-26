38 пляжей в Приморье признаны безопасными для отдыха

На днях специальная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора по Приморскому краю, проверила пляжи и места массового отдыха в крае и признала пригодными для отдыха 38 таких мест.

Пригодные для отдыха - значит оборудованные и безопасные. Безопасность подразумевает широкий круг мер, включая и меры, предусмотренные краевой госпрограммой «Охрана окружающей среды». Если пляж не оборудован необходимой инфраструктурой, обеспечивающей чистоту и порядок, безопасность нахождения на его территории отдыхающих, то такой пляж не пройдет техническое освидетельствование.

Пляж должен быть оборудован мусорными контейнерами, туалетами, кабинками для переодевания. Но это не все. Каждый пляж, который собирается работать весь летний сезон, должен быть укомплектован средствами спасения и первой помощи. Проверяющие, в частности, оценивали наличие спасательных постов и подготовленных спасателей, техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, детских купален, наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва и обозначение границ заплыва в местах купания. На территории пляжа, в границах заплыва отдыхающих не должен присутствовать прокат маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью купающихся.

Органы власти, отвечающие за безопасность, настоятельно рекомендуют избегать купания в местах, не внесенных в перечень разрешенных. В ряде акваторий существует опасность нарваться на акулу. К таким местам причислены остова Рейнеке, Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Желтухина, Верховского, Два Брата, полуостров Песчаный и другие.

А плату за проезд автомобиля на арендованный пляж арендатор имеет право взимать с посетителей только в случае, если на нем есть охраняемая парковка. Специальную памятку об этом выпустил орган полиции города Находки, отвечая на многочисленные жалобы жителей на незаконные поборы на пляжах.

Пляжи, соответствующие нормам безопасного отдыха Наименование места Привязка к территории Владивостокское отделение Пляж ГУ Санаторий «Приморье» МВД России г. Владивосток, Амурский залив Пляж «Чайка» ИП Богун Дмитрий Владимирович г. Владивосток, ж/д станция Чайка, Амурский залив Пляж ООО «Лотс» г. Владивосток, б. Лазурная, Уссурийский залив Пляж ООО «Ривьера Лагуна» г. Владивосток, ст. Санаторная, Амурский залив Место массового отдыха «Пляж Солнечный» г. Владивосток, ж/д станция Садгород, Амурский залив Пляж МУП «Парк культуры и отдыха им. Лазо» г. Владивосток, ст. Санаторная, Амурский залив Место массового отдыха «Пляж Солнечный» г. Владивосток, Спортивная гавань, Амурский залив Пляж ООО «Прибой» г. Владивосток, пролив Босфор-Восточный, м.Токаревская кошка Пляж ФГБОУВДЦ «Океан» г. Владивосток, б. Емар, Уссурийский залив Пляж ДОЛ «Юнга», ООО «Юнга» г. Владивосток, б. Емар, Уссурийский залив Артемовский участок ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха)

«Морской берег» г. Артем, бухта Муравьиная Пляж ДОЗЛ «Юность», ОАО «Приморскуголь» г. Артем, бухта Муравьиная Пляж ООО «Торгово-строительная кампания ОВС» г. Артем, бухта Муравьиная, «Малая Тавайза» Спасский участок ДОЛ «Родник Здоровья» (открытый бассейн) ГО Спасск-Дальний, с. Калиновка МБУ ДО ДОЛ «Горный» (открытый бассейн) Спасский р-н, с. Евсеевка Лесозаводский участок Пляж ДОЛ «Мечта» МОБУ ДОД ВПЦ «Патриот» Кировский р-н, с.Подгорное Пляж санатория «50 лет Октября» Кировский р-н, река Уссури, п. Горные-Ключи Хасанский участок Пляж ООО «Бухта Троицы» бухта Троицы, с. Андреевка Пляж ИП Федюшкина Алина Ивановна Хасанский р-н, б. Троицы, с. Андреевка Пляж ИП Дзекан Наталья Генадьевна бухта Рисовая, с. Андреевка Пляж ИП Солнышкина бухта Рисовая, с. Андреевка Пляж ООО «ДЭМ и Компания» Хасанский р-н, б. Троицы, с. Андреевка Пляж ИП Штаничев бухта Рисовая, с. Андреевка Находкинское отделение Пляж ИП Кухарев Николай Юрьевич г. Находка, б. Рифовая, западнее м. Де-Ливрона Пляж ИП Кухарев Николай Юрьевич г. Находка, б. 2-я Прибойная, п. Авангард Пляж б/о «Морской бриз» Партизанский р-н, б. Лашкевича,

с. Владимиро-Александровское Пляж б/о «Лукоморье» ООО «Квалитет» Партизанский р-н, оз. Лебединое, с. Екатериновка Пляж б/о «Триозерье» АО «Восточный порт» Партизанский р-н, б. Триозерье Пляж ООО «Бухта Отрада» ДОЛ г. Находка, б. Отрада Пляж ИП Тушкова Вера Сергеевна г. Находка, б. Стрельбище Ханкайский участок Пляж ДОЛ «Старт» Ханкайский р-н, с. Новокачалинск Отделение Большой камень Пляж «Песочница» ООО Торгсервис Центр ЗАТО г.Фокино, залив Стрелок, б. Тим-Кан б/о «Штыковские пруды» ИП Ким С.В. открытый бассейн (для взрослых) п. Штыково, ул. Березовая 9 б/о «Штыковские пруды» ИП Ким С.В. открытый бассейн (детский) п. Штыково, ул. Березовая 9 б/о «Штыковские пруды» ИП Ким С.В. Большой искусственный водоем п. Штыково, ул. Березовая 9 Пляж «Вальтон» ООО «Дальсервис» г. Большой Камень, б. Андреева Пляж б/о «Тихоокеанская гавань» ООО «ПЭК» г. Фокино, залив Стрелок, б. Гин-Кан Пляж ООО «Пляж» г. Фокино, сев. часть б. Руднева

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.