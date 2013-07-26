Юрий АРСЕНТЬЕВ: День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей

Поздравление с Днем ВМФ



Дорогие жители Владивостока и Приморья! Уважаемые моряки-тихоокеанцы!



Разрешите поздравить вас с одним из самых любимых дальневосточниками праздников - Днем военно-морского флота России!



Вот уже более трехсот лет военно-морской флот стоит на страже национальных интересов нашей страны. Многое было за три века славной истории ВМФ: важнейшие героические победы, крупные географические открытия и, конечно, защита морских рубежей нашей Родины, - это и сегодня остается главным приоритетом в службе военных моряков.



День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей. Моряки-тихоокеанцы обеспечивают надежную защиту восточных рубежей, продолжая славные традиции своих предшественников, на деле доказывая своим трудом верность присяге и воинскому долгу, надежно обеспечивая мирную жизнь всех дальневосточников.



Горжусь тем, что для меня, моих воспитанников, для военных моряков - это профессиональный праздник. Имею честь поздравить всех тех, кто связал свою судьбу с военно-морским флотом - моряков-тихоокеанцев и ветеранов ВМФ, работников судостроительной и судоремонтной отраслей, курсантов и преподавателей военно-морских училищ. Позвольте пожелать всем вам, дорогие друзья, крепкой морской дружбы, успешных походов, удачи в сложных ситуациях, спокойного моря, крепкого здоровья, теплых встреч у родного причала. Пусть всегда у вас остается семь футов под килем! Счастья, благополучия, профессиональных побед!



Юрий АРСЕНТЬЕВ, капитан дальнего плавания, первый капитан учебного парусного судна "Паллада" (1989-94 гг.).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.