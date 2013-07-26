Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юрий АРСЕНТЬЕВ: День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей
Поздравление с Днем ВМФ
Дорогие жители Владивостока и Приморья! Уважаемые моряки-тихоокеанцы!
Разрешите поздравить вас с одним из самых любимых дальневосточниками праздников - Днем военно-морского флота России!
Вот уже более трехсот лет военно-морской флот стоит на страже национальных интересов нашей страны. Многое было за три века славной истории ВМФ: важнейшие героические победы, крупные географические открытия и, конечно, защита морских рубежей нашей Родины, - это и сегодня остается главным приоритетом в службе военных моряков.
День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей. Моряки-тихоокеанцы обеспечивают надежную защиту восточных рубежей, продолжая славные традиции своих предшественников, на деле доказывая своим трудом верность присяге и воинскому долгу, надежно обеспечивая мирную жизнь всех дальневосточников.
Горжусь тем, что для меня, моих воспитанников, для военных моряков - это профессиональный праздник. Имею честь поздравить всех тех, кто связал свою судьбу с военно-морским флотом - моряков-тихоокеанцев и ветеранов ВМФ, работников судостроительной и судоремонтной отраслей, курсантов и преподавателей военно-морских училищ. Позвольте пожелать всем вам, дорогие друзья, крепкой морской дружбы, успешных походов, удачи в сложных ситуациях, спокойного моря, крепкого здоровья, теплых встреч у родного причала. Пусть всегда у вас остается семь футов под килем! Счастья, благополучия, профессиональных побед!
Юрий АРСЕНТЬЕВ, капитан дальнего плавания, первый капитан учебного парусного судна "Паллада" (1989-94 гг.).
Новости тематики
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
Новости раздела
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Приморье - не при море
- Самая приморская работа
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rbaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть