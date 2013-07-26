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Юрий АРСЕНТЬЕВ: День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей

26 Июля 2013, 15:14 | Приморье

Поздравление с Днем ВМФ

Дорогие жители Владивостока и Приморья! Уважаемые моряки-тихоокеанцы!

Разрешите поздравить вас с одним из самых любимых дальневосточниками праздников - Днем военно-морского флота России!

Вот уже более трехсот лет военно-морской флот стоит на страже национальных интересов нашей страны. Многое было за три века славной истории ВМФ: важнейшие героические победы, крупные географические открытия и, конечно, защита морских рубежей нашей Родины, - это и сегодня остается главным приоритетом в службе военных моряков.

День Военно-морского флота - праздник самоотверженных, сильных, мужественных людей. Моряки-тихоокеанцы обеспечивают надежную защиту восточных рубежей, продолжая славные традиции своих предшественников, на деле доказывая своим трудом верность присяге и воинскому долгу, надежно обеспечивая мирную жизнь всех дальневосточников.

Горжусь тем, что для меня, моих воспитанников, для военных моряков - это профессиональный праздник. Имею честь поздравить всех тех, кто связал свою судьбу с военно-морским флотом - моряков-тихоокеанцев и ветеранов ВМФ, работников судостроительной и судоремонтной отраслей, курсантов и преподавателей военно-морских училищ. Позвольте пожелать всем вам, дорогие друзья, крепкой морской дружбы, успешных походов, удачи в сложных ситуациях, спокойного моря, крепкого здоровья, теплых встреч у родного причала. Пусть всегда у вас остается семь футов под килем! Счастья, благополучия, профессиональных побед!

Юрий АРСЕНТЬЕВ, капитан дальнего плавания, первый капитан учебного парусного судна "Паллада" (1989-94 гг.).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор:
Теги: День Военно-морского флота 



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Комментарии

  • Псевдоним16:55, 26.07.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rbaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

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