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Акулы в Приморье - это, увы, нормально
Во Владивостоке прошёл круглый стол на тему «Летний отдых на воде. Акулам полюбилось Приморье»? Представители Института биологии моря ДВО РАН, МЧС и ГИМС рассказали, что появление акул в прибрежных водах не аномальное явление, а биологическая норма.
Впервые акулы в заливе Петра Великого были зафиксированы ещё в 30-е годы. И ситуации нападения акул на жителей Приморья отмечались в 70-е годы. Тогда, например, зубастая хищница напала на аквалангиста, который решил испытать на ней ружьё для подводной охоты.
По словам доктора биологических наук, члена «акульего» штаба при администрации края Владимира ДОЛГАНОВА, одной из причин нападения акул в прошлом году могла стать нехватка пищи и повышение средней температуры воды на 1,5 градуса. «В прошлом году в последние две недели августа наблюдалась аномальная температура - на полтора градуса выше среднего. Мы этого не ощущаем, а рыбам этого достаточно. Второй фактор - недостаток кормовой базы», - считает он.
По словам участников мероприятия, ни один пляж не будет открыт без наличия противоакульих сетей. Первые сетки появились на пляжах Хасанского района - наиболее популярного места отдыха дальневосточников. И тут же обнаружилась проблема: каждый день сетки необходимо чистить от водорослей, а для этого необходимы водолазы, лодка, снаряжение, ну и, конечно, деньги. Как заверил представитель администрации Славянского городского поселения, чиновники изыскивают средства на проведение этих работ.
Алёна НОВЧЕНКОВА, «Золотой Рог».
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