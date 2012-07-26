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В Приморье хотят создать единый номер для вызова оперативных служб
Рассматривается возможность создания в Приморском крае ситуационно-информационного центра губернатора Приморского края и пилотного варианта работы «Системы обеспечения экстренного вызова оперативных служб через единый номер 112». Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел специальное совещание, посвященное этому вопросу.
Цель ситуационного центра - координация работы служб края в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. Ситуационно-информационный центр будет создан на базе государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения. Участники совещания обсудили вопрос выделения помещения для его работы, так как центр должен быть в территориальной доступности от оперативных служб для быстрого принятия экстренных мер реагирования. Рассматривалась и идея создания единой диспетчерской ГЛОНАСС- 112.
Был продемонстрирован пилотный вариант работы «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе Единой диспетчерской службы. Так, звонок о возгорании жилого дома во Владивостоке, поступивший в Единую диспетчерскую службу, сразу подключает к работе специалистов нескольких оперативных служб – пожарной охраны, скорой помощи, а затем детализировано контролируется в режиме реального времени.
Владимир Миклушевский дал поручение участникам совещания создать технический проект «Системы–112», а затем детально проработать этапы его внедрения на всей территории края.
«Золотой Рог».
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