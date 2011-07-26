Лето берет свое

Летний сезон начался с дождей и сумрачной погоды, да и ЧП на Фукусиме сказалось на общем потоке туристов в Приморье. Но вот уже лето постучалось в наше окно, и потянулись отдыхающие к берегу моря.

Позднее зажигание

«Не отдали лидерских позиций традиционные направления – Хасанское (Андреевка) и Находкинское. Они остаются самыми востребованными у отдыхающих», - отметила генеральный директор «Шамора.инфо» Марина КАМЕННАЯ. – Не сказать, что турбазы не заполнены, можно лишь отметить, что есть некоторая их недозаполненность, и туристический сектор недополучил авансовые платежи. По этим показателям есть отставание в отличие от прошлого года, но на сегодня туристы начали активно бронировать места и оплачивать отдых уже по факту».

По словам Марины Каменной, нынче в Приморье меньше приедет хабаровчан, они переориентировались на международное направление. В этом во многом «виновато» муссирование слухов о Фукусиме. «Просто была создана искусственная ситуация для переориентирования потоков. Сейчас же начался активный рост бронирования мест. В том числе и со стороны жителей Хабаровского края, которые, понаблюдав за общей ситуацией, стали активнее приезжать на отдых в Приморье, - говорит Марина.

Стоимость размещения на туристических базах в этом году почти удержалась на уровне прошлогодних цен. Лишь часть баз подняли цену вслед за топливом и продуктами питания.

Пробы цен

В качестве эксперимента корреспондент «ЗР» выборочно позвонила на несколько туристических баз Находки и Владивостока для уточнения свободных мест. Оказалось, что бронировать отдых на август можно уже далеко не везде, только лишь одна из шести баз предложила свободный домик на конец августа.

Что касается цен, то в зоне Садгорода на базе отдыха «Лесная поляна» стоимость проживании в одном из номеров 3-х этажного здания в сутки составит от 1500 за «люксовый номер» и до 6 тысяч рублей за номер «люкс с дополнительными удобствами». База отдыха «Дельфин» в районе бухты Шамора предлагает услуги по размещению в номерах одного из двух деревянных корпусов с 20 июля до 1 сентября по цене от 1050 до 1650 рублей в сутки. Находкинское направление оказалось по ценам примерно равным базам отдыха Владивостока. Так, размещение на ливадийской базе отдыха «Мечта» составит от 1350 до 1850 рублей в сутки с человека. А аренда домика обойдется в 1200 с каждого отдыхающего в нем.

В поселке Анна, который расположен непосредственно за Ливадией на базе «Маяк», представлены деревянные домики на разное число номеров. Стоимость проживания составляет от 2800 рублей за простой двухместный номер и до 10 тысяч рублей в сутки за отдельно стоящий домик без удобств.

И все-таки мы верим: несмотря на хмурую погоду в начале июля к концу месяца на всех основных пляжах Приморья яблоку негде будет упасть.