"Океан" отпразднует юбилей

Всероссийскому детскому центру Приморского края исполняется 35 лет

Всероссийский детский центр «Океан» - один из крупнейших детских центров России, который ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет. «Океан» открывает двери не только российским детям, но и ребятам из стран АТР и СНГ, и под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы центр стал узнаваемой туристической достопримечательностью региона. В этом году «Океану» исполняется 35 лет. И это событие знаменательно для сотрудников разных поколений и для многих тысяч ребят, которые сегодня могут сказать: «Я – океанец!».

В рамках юбилея ВДЦ «Океан» приготовил насыщенную праздничную программу, которая будет проходить в течение нескольких дней.

Всероссийский детский центр «Океан» расположен на берегу Японского моря, в 35 км от города Владивостока, в бухте Емар. Его история началась в 1972 году, когда постановлением ЦК ВЛКСМ и Совета Министров СССР было принято решение о строительстве пионерского лагеря для детей Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Уже в октябре 1983 года белоснежная красавица дружина «Бригантина» принимала первую смену детей. Шли годы, «Океан» добавлял новые дружины и принимал все большее количество детей. В дальнейшем всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» вошел в международную общественную организацию «Содружество организаторов детского отдыха», которая объединила ведущие детские центры («Артек», «Орленок», «Океан», «Смена») и зарубежные – «Зубренок» (Беларусь), «Балдаурен» (Казахстан), «Камчия» (Болгария). Сегодня «Океан» - это настоящая Республика Детства, известная не только в России, но и в других странах мира.

Детский центр Приморского края – это уникальное для нашей страны учреждение, которое делает счастливыми тысячи детей. В 2008 году в «Океане» открылся Федеральный экспериментальный детский автогород – объект, не имеющий аналогов в России. Автогород был построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». А в марте 2012 года у «Океана» появился свой музей ретро-машин (ХХ век).

Судьбоносным событием в жизни «Океана» стало утверждение в 2014 году федеральной программы развития ВДЦ «Океан», рассчитанной до 2020 года. Программа определяет стратегические направления государственной политики по развитию «Океана» как ведущей организации дополнительного образования детей всероссийского уровня, обеспечивающей современные условия для организации личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. Здесь проходит реализация актуальных научных исследований в сфере педагогики дополнительного образования, возрастной психологии, социальной педагогики и дидактики, и создание системы подготовки специалистов, работающих в сфере дополнительного образования детей.

ВДЦ «Океан» продолжает развиваться. В прошлом году на его территории началось строительство новой дружины «Галактика». Это будет уникальный образовательный комплекс площадью более 22 тыс. кв. метров, с возможностью одновременного пребывания 500 детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Уже через несколько лет «Галактика» распахнет свои двери для сотен юных жителей со всей России. Также, в прошлом году для будущих моряков открылась дружина «Океанская Эскадра». Ее разработка стала актуальной с позиции военно-патриотического воспитания молодежи, а также изучения морской флоры и фауны. В образовательные программы «Океанской эскадры» вошло обучение ребят гребле на шлюпках типа Ял-6 и выход в море. В проекте «Океана» - создание школы-интерната для одаренных детей, которая будет курироваться ДВФУ. В новом образовательном проекте «Океана» планируется внедрить инновационную модель сопровождения индивидуального, личностно-ориентированного, интеллектуального, творческого и физического развития школьников.

В августе ВДЦ «Океан» отметит свое 35-летие, и коллектив центра приготовил насыщенную программу торжества. Так, гостей ждет церемония открытия юбилейных мероприятий «Океан друзей – море событий!», III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование: векторы развития» и брейнсторминг «Перспектива – 2030». На площадке брейнсторминга дети, гости и сотрудники центра разных лет смогут выступить с предложениями по развитию ВДЦ «Океан» до 2030 года. Также в программе юбилея предусмотрено открытие статуи «Амурский тигр» и открытие символа дружины «Океанская Эскадра», которое будет сопровождаться концертом с участием легендарного оркестра Тихоокеанского флота.

В Республике Детства во время юбилея пройдет и целый ряд фестивалей: международный фестиваль «Вожатская команда», кинофестиваль, фестиваль отрядных талантов и фестиваль «чирлидинга» в рамках смены «Будь ярче – живи в Чире!». Торжественные мероприятия будут проходить на фоне еще нескольких смен в «Океане». Дети, прибывшие на смены: «Шоу-мастер», «Сильные люди» и «Океан поднимает паруса», смогут присутствовать на юбилее ВДЦ и поучаствовать в мероприятиях уникальной программы.

А в преддверии своего 35-летия – в июле – центр примет международную смену «Дети мира», которая объединит ребят со всей России, а также стран АТР и СНГ. В рамках смены пройдут международные детские спортивные игры, Кубок дружбы, фестиваль-конкурс детского творчества и другие мероприятия, позволяющие раскрыть культуру стран-участниц.

На фото: Уезжать из «Океана» многим не хочется.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ