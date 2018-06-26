Дикое купание

В настоящий момент ни одна из горнолыжных трасс и ни один пляж Приморского края не прошли классификацию

С января этого года депутаты Государственной думы в третьем чтении рассмотрели законопроект, предусматривающий введение обязательной сертификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс, и административной ответственности за ее отсутствие. В настоящий момент эта процедура добровольная, но уже в следующем году для некоторых игроков рынка она станет обязательной. Классификация пляжей, горнолыжных трасс и средств размещения призвана облегчить навигацию туристов и помочь выбрать наиболее подходящий вариант для отдыха.

После подписания закона и вступления его в силу категории средствам размещения будут присваивать в обязательном порядке – без свидетельства о качестве услуг отели не смогут принимать постояльцев.

В данный момент добровольную классификацию прошли 20 коллективных средств размещения в Приморье, среди них не только гостиницы, но и бутик-отель «Кедровый Дом», получивший высшую категорию «пять звезд» и один хостел «Белый лебедь» с «безвездной» категорией, характерной для всех хостелов. Как отмечают эксперты, наличие классификации поможет облегчить туристам поиск подходящего средства размещения. Ведь благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, туристические потоки в регион растут, как и растет количество гостиниц, отелей и хостелов.

«Отличие добровольной от обязательной сертификации заключается в перечне необходимых нормативных документов, самом процессе прохождения, а также ценовой политике. С 2019 года оплата услуги будет зависеть от номерного фонда и звёздности отеля. Сейчас мы рекомендуем каждому пройти классификацию, так как это даст возможность оценить свои возможности и исправить ошибки, обозначенные экспертами, и позволит успешно подготовиться к обязательной квалификации», – рассказала начальник отдела туризма департамента туризма Приморского края Надежда УДОВЕНКО. Несмотря на то, что к июню сертификацию прошли всего два десятка средств размещения, уже в следующем году эту процедуру обязаны будут пройти отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – средства размещения, имеющие более 15 номеров, с 1 января 2021 года – абсолютно все средства размещения России.

Проходить классификацию будут обязаны все средства размещения, за исключением тех, которые используются для осуществления основной деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных и централизованных религиозных учреждений. Классификация горнолыжных трасс и пляжей обязательной не становится, но правила ее проведения также предлагается обновить и уточнить.

В настоящий момент классификация пляжей осуществляется по трем категориям. Высшая категория пляжей – первая. Обозначением для туристов служит флаг, цвет которого соответствует категории. Так, I категория пляжа обозначается синим флагом, II категория - зеленым, III категория - желтым. Флаг вывешивается при входе на пляж или в наиболее доступном для информирования туристов месте.

Горнолыжные трассы классифицируются по сложности. Самые простые – зеленые. Это трассы, на которых начинающий горнолыжник может ехать по прямой, практически не набирая скорости. Следующие по сложности - синие трассы. На таких трассах комфортно себя чувствует лыжник, уже освоивший некоторые тонкости езды. Возрастает крутизна отдельных участков трасс, изменяется рельеф. Следующая категория – красные трассы – имеют еще более возросшую крутизну, характеризуются отсутствием пологих участков или сочетанием недлинных крутых мест, где уже необходимо достаточно хорошо владеть поворотами малого радиуса на параллельных лыжах и выполаживаний, на которых можно успеть погасить скорость. В эту же категорию попадают некоторые спуски «вне трасс», которые имеют меньшую крутизну, но из-за природных особенностей не могут быть рекомендованы лыжникам с малым опытом катания. Наиболее сложными являются черные трассы. На них можно встретить целинный снег, узкие, но не пологие места, резкие повороты с перепадами склона.

В настоящий момент ни одна из горнолыжных трасс Приморского края и ни один пляж не прошли классификацию. Впрочем, и по всей России темпы классификации средств размещения значительно превышают горнолыжные трассы и пляжи. Так, всего 85 пляжей и 41 горнолыжная трасса в стране получили свои категории. Как отметила директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА, отличие добровольной от обязательной сертификации заключается в перечне необходимых нормативных документов, самом процессе прохождения, а также ценовой политике. Игрокам туристского рынка рекомендуется пройти добровольную классификацию, поскольку это даст возможность оценить свои возможности и исправить ошибки, обозначенные экспертами, и позволит успешно подготовиться к обязательной квалификации.

Для прохождения добровольной классификации необходимо обратиться в аккредитованную организацию, которая имеет свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения. Аккредитованная организация должна иметь трех сертифицированных экспертов с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии».

Сведения об аккредитованных организациях, экспертах и классифицированных объектах размещены в электронной системе федерального перечня туристских объектов. При этом аккредитованная организация имеет право оказывать услуги классификации в любом регионе страны. В Приморском крае за прохождением квалификации отеля, а также для получения аттестации эксперта можно обратиться в Приморский центр сертификации.

На фото: Приморцы ищут чистую воду по наитию.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА