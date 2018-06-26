Приморье отметит день работников морского флота

Праздник совпадет с днем рождения Владивостока

Морской транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики Приморского края, и в этом большая заслуга многих поколений, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу и судьбу своей семьи с морскими просторами. Деловая газета «Золотой Рог» в преддверии профессионального праздника работников морского и речного флота России пообщалась с заслуженными работниками морского транспорта.

Морская отрасль Приморского края – одна из самых успешных не только в регионе, но и в России. Вклад торгового, пассажирского и, особенно, рыбодобывающего флота в экономику огромен: Приморье обеспечивает около 20% общероссийского вылова, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на регион. Ее история тесно связана с регионом, и поэтому знаменательно, что профессиональный праздник работников морского и речного флота в России отмечается в первое воскресенье июля, и в этом году он совпадает с днем рождения Владивостока.

В рамках Дня города и празднования 80-летия Приморского края жителей и гостей столицы Приморья в этот день ожидает 67 тематических мероприятий, из них: театрализованное шествие горожан, народные гуляния, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, в скверах и на набережной Спортивной гавани.

Неудивительно, что в морском регионе профессия моряка окружена романтическим ореолом. Поэтому вряд ли найдется такой мальчишка, который не вглядывался бы с восторгом в бездонные синие просторы, мечтая отправиться на судне в захватывающее путешествие. О том, с чего начинался их морской путь, рассказали работники морского флота.

Капитан Бауржан БАЙМУРЗИН, сотрудник группы компаний «Совкомфлот»:





- Решение связать свою жизнь с морем я принял еще в школе – в седьмом классе. Именно поэтому я поступил в мореходное училище в Находке, а после его окончания пошел работать на флот. В 1991 году началась моя карьера, с должности четвертого помощника капитана, а к 2007 году я постепенно дошел до капитана. За это время я работал и на рыболовецких, и на грузовых судах, а в настоящий момент управляю танкером. И мне никогда не хотелось остаться на берегу – жизнь в море меня всегда устраивала.

В мореплавании меня больше всего привлекает дисциплина и порядок. Здесь все идет по плану, строго и упорядоченно. Компания ставит мне задачи, а на судне я самостоятельно решаю, как их выполнять, и направляю свою команду. Безусловно, работа капитаном – это большая ответственность, которая поначалу меня очень сильно пугала. Ведь руководитель в море и на берегу отличаются: директор предприятия отвечает за своих подчиненных только во время рабочего дня. У меня же ответственность за экипаж, судно и груз длится весь рейс 24 часа в сутки. Конечно, это немного давит, но постепенно к этому привыкаешь и начинаешь даже получать удовольствие, поскольку полностью контролируешь ситуацию на судне.

Жизнь в море полна опасностей и неожиданностей. Но они запоминаются не столь сильно, как неожиданности, встречающие тебя на берегу. Например, в 90-е годы морской флот Приморского края переживал не лучшие времена – зарплату не платили, и морякам, как и их семьям, выживать было непросто. А однажды я отработал шесть месяцев на рыболовецком судне, заработал очень много денег и решал, куда их потратить: купить квартиру или автомобиль. Но на берегу нас ожидала инфляция, и зайдя на рынок после рейса, чтобы купить одежды, я оставил там всю свою «большую» зарплату. Денег мне хватило только на то, чтобы купить кроссовки, куртку и штаны. Но постепенно экономическая ситуация стабилизировалась, и сегодня профессиональные моряки – одни из самых высокооплачиваемых специалистов региона.

Меня радует, что и мой сын пошел по «морским» стопам. Он окончил МГУ во Владивостоке, и вот уже третий год работает на флоте. В новый рейс он ушел третьим помощником капитана. Сын уверен, что не ошибся в выборе пути, и ему очень нравится в море, и я бы очень хотел поздравить его с днем работников морского флота. А также обратиться к своим коллегам и пожелать им удачи в нашей непростой, но очень важной работе.

Эдуард ЧИКУНОВ, старший механик газовоза «Кристоф де Маржери»:





- В 90-е годы я служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках, и в это время произошел развал Советского Союза. Мои родители бежали из Узбекистана в Красноярский край, а я после службы решил остаться в Приморье. Моим первым убежищем стал город Находка, где я обучился морскому делу и заключил свой первый контракт. После первого рейса стало понятно, что профессия станет сопровождать меня всю жизнь. И сегодня мой морской путь привел меня в Санкт-Петербург, куда меня направила из Владивостока компания «Совкомфлот». Теперь я старший механик «Кристоф де Маржери» – первого в своем классе ледоходного танкера-газовоза. Он создан специально для условий Арктики и способен, самостоятельно, без ледокола передвигаться в сложной ледовой обстановке. Газовоз перевозит сжиженный газ с месторождений Ямала, и я уже отработал на нем два контракта. На этот уникальный танкер смотрел весь мир, поскольку он призван круглогодично перевозить груз по Севморпути. Благодаря работе на этом газовозе, я получил медаль «Заслуженный работник морского флота», которую мне дали после выполнения особо сложного рейса.

На мой взгляд, экипаж газовоза «Кристоф де Маржери» выполняет очень важную работу – мы везем углеводороды, которые очень сильно влияют на экономику нашей страны. Подобные проекты очень важны для России, и каждое судно создается под конкретный проект. Наш обеспечен работой на ближайшие 30 лет, и даже несмотря на шаткие рыночные ситуации, мы чувствуем себя вполне стабильно.

Не зря говорят, что капитан – это голова судна, а мы, механики – его сердце, и двигаться без нас нельзя. Поэтому наша работа связана с постоянным обучением – морской транспорт становится все более высокотехнологичным, и для моряков становится просто необходимым постоянное совершенствование навыков. Мне нужно много учиться для того, чтобы не только сохранить свою квалификацию, но и подготовить технический персонал. Я регулярно стажировался в других странах и проходил практику на иностранных судах.

Мне, как и многим другим работникам морского флота, неоднократно приходила в голову мысль остаться на берегу. Но при этом я бы хотел остаться в своей компании и по-прежнему быть связанным с морем. Несмотря на то, что такие предложения уже поступали, я от них отказывался – финансовая ситуация снова толкает меня в море. Поэтому я еще пока поработаю на морских просторах Арктики. В праздник мне хотелось бы пожелать своим коллегам того, что очень легко потерять в море – здоровья и терпения. И еще хотелось бы пожелать совершенствования в профессии, роста навыков и, конечно же, благополучия в семье.

На фото: Привычная картина у приморских берегов.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.