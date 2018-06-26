Сквер, объединяющий эпохи

Как и почему изменялась одна из старейших зеленых зон Владивостока?

Адмиральский сквер, расположенный в историческом сердце Владивостока – буквально в нескольких десятках метров от места высадки основателей приморской столицы – без сомнения, призван сохранять дух морского города. Соседствуя с часовней апостола Андрея Первозванного, аркой Цесаревича Николая, мемориальным комплексом «Боевая Слава Тихоокеанского флота» и бывшим зданием крайкома КПСС, сквер словно объединяет разные исторические эпохи.

Место, где находится нынешний сквер, за полтора века истории Владивостока постоянно претерпевало изменения. И даже последние полтора десятилетия - короткий по историческим меркам срок - значительно изменили облик одного из любимых мест отдыха горожан. А после проведенной в 2010 году реконструкции сквер с военно-морской душой стал одним из центров праздничных мероприятий в дни государственных и городских праздников, включая День Победы и День города. В перспективе зеленая территория может оказаться важнейшей частью нового пешеходного маршрута в исторической части Владивостока.

Православие и самодержавие для народа

Неподалеку от места, где позже раскинулся сначала сад, а затем сквер, когда-то находилась арка цесаревича Николая – будущего российского императора Николая Второго. В 1891 году в городах, где ему предстояло побывать после возвращения из зарубежной поездки, по инициативе предпринимателей и местных властей сооружались триумфальные арки. Не стал исключением и Владивосток, для которого визит наследника престола стал поистине историческим событием. После 1917 года и последовавшей за ним Гражданской войны арка по понятным причинам пришла в упадок. А в 1927 году «Николаевские ворота» и вовсе были взорваны.





Однако 75 лет спустя один из первых исторических памятников Владивостока было решено восстановить. В марте 2002 года состоялась торжественная церемония закладки фундамента новой Триумфальной арки, восстановление которой было благословлено епископом (ныне Митрополитом) Владивостокским и Приморским Вениамином, а 20 марта того же года состоялось и освящение самого места строительства. В мае 2003-го работы были завершены, и арка Цесаревича предстала перед владивостокцами и гостями города практически в неизменном виде - ее проект был выполнен по архивным документам и старинным фотографиям. В то же время, для удобства пешеходов новую арку «сдвинули» по сравнению с первоначальным положением, разместив ее между зданиями кукольного театра и филиала музея им В.К. АРСЕНЬЕВА.





Примыкающий к скверу храм-часовня св. апостола Андрея Первозванного был построен в 2004-2005 годах. Инициаторами строительства явились крупные военно-морские структуры, такие как ДВМС, ФГУП, ТОФ и Министерство обороны РФ.









А в 2012 году «языческую» скульптуру Нептуна, в позднесоветское время ставшую своего рода сердцем сквера, уравновесили памятником Илье Муромцу. Скульптура стала подарком Владивостоку от жителей Красноярска, которые проходили службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке. По их мнению, образ Ильи Муромца олицетворяет не только воинскую доблесть, но и нравственные идеалы. Интересно, что скульптор изобразил Илью Муромца в облике святого, а не былинного богатыря, выполнив его в соответствии с каноническим образом, который можно увидеть на иконах.

Как уже говорилось выше, в 2010 году, незадолго до юбилея столицы Приморья, в Адмиральском сквере провели полную реконструкцию – была отреставрирована скульптура Нептуна, тротуарные дорожки в сквере уложены гранитной брусчаткой, проведено освещение, высажены хвойные кустарники, живые изгороди из Курильского чая, кизильник, рябины, поляны с бальзаминами и розами. Осенью будут высажены также каштаны и магнолии. Стоит отметить, что при проектировании сквера учли интересы людей с ограниченными возможностями и женщин с детскими колясками - наряду с лестницами сделаны покатые дорожки. Система лестниц в сквере была спроектирована таким образом, чтобы пешеходы могли сократить путь от Светланской к Корабельной набережной и штабу ТОФ. Кроме того, уже несколько лет в сквере работает бесплатный общественный туалет (с 7.00 до 21.00), содержанием которого занимаются муниципальные службы.

Старт «исторического» маршрута

В перспективе Адмиральский сквер может стать точкой нового пешеходного маршрута по исторической части Владивостока, проект обустройства которого был рассмотрен в конце 2017 года городским Градостроительным советом. Идея, представленная специалистами студии «Конкрит Джангл» и архитектурной мастерской Валерии ЛАПТЕВОЙ, подразумевает создание непрерывной пешеходной зоны, по которой можно будет прогуляться от арки Цесаревича на улице Петра Великого до парка Матросского клуба на Светланской, 68. Новый маршрут по историческому центру Владивостока пройдет через парк у дома генерал-губернатора Унтербергера (Светланская, 52), который предполагается реконструировать и сделать открытым для пешеходов – сейчас эта территория огорожена забором.

«От Адмиральского сквера можно будет пройти мимо Арбитражного суда до сквера, разбитого на месте, где раньше располагался кинотеатр «Летний». Сейчас здесь парковка для посетителей торгового центра, но мы предусмотрели прокол туда пешеходной связи, чтобы можно было совершать комфортный променад вдоль моря по парковым улицам, а не вдоль дороги на Светланской, – рассказал один из авторов проекта Феликс МАШКОВ. – Тогда и парковка останется, и пешеходная тропа соединит Адмиральский сквер с памятником морякам торгового флота и северным пилоном Золотого моста».

К слову, несколько недель назад зона в непосредственной близи от Адмиральского сквера уже стала более удобной для пешеходов. Постановлением администрации Владивостока была изменена схема организации движения по улице Петра Великого, «карабкающейся» вверх вдоль сквера. В районе дома №2, то есть сбоку от вечного огня, планируется установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными информационными табличками 8.2.3 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор». Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории.

Добавим, что в феврале 2018 года Адмиральский сквер вошел в список из 79 общественных территорий, благоустройство которых может быть проведено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако при первоначальном отборе проектов для последующего вынесения на народное голосование 18 марта сквер не вошел в число объектов, которые могли бы благоустроить в 2018 году. Впрочем, программа по обновлению облика любимых владивостокцами и гостями города общественных пространств, как уже говорилось выше, будет продолжаться еще несколько лет. По мнению специалистов, обновленные городские места общего пользования должны стать территориями с современным дизайном, быть комфортными для прогулок и отдыха.

Досье "Золотого Рога": Свое название Адмиральский сквер перенял у Адмиральской пристани, существовавшей когда-то на месте одного из причалов. На месте сегодняшнего сквера в 1899 году был высажен первый во Владивостоке искусственный сад с редкими деревьями и кустарниками. После революции сад переименовали в «Сад профсоюзов»; со временем он разросся до полноценного сквера. В советское время сквер также благоустраивался, здесь были проложены аллеи, поставлены столики и лавочки, беседки, появилось несколько фонтанов и небольшой бассейн, украшенный скульптурой Нептуна. К 150-летнему юбилею Владивостока Адмиральский сквер, в числе еще нескольких скверов столицы Приморья, был значительно реконструирован. Тогда же, в марте 2010 года, было официально утверждено его современное название.

На фото: Место, где находится нынешний сквер, за полтора века истории Владивостока постоянно претерпевало изменения.

Фото автора.