В Артеме устроят сабантуй

Первый летний месяц в Приморье завершится «праздником плуга»

В субботу 30 июня 2018 года в городе Артеме состоится 26-й по счету краевой праздник Сабантуй - один из самых древнейших и главных торжеств татар и башкир, ставший межнациональным. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Приморского края, а также администрации Артемовского городского округа.

По традиции, организатором Сабантуя стала общественная организация татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина»). Ее председатель Рамиль КИЛЬМУХАМЕТОВ рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о главном объединяющем значении праздника и о том, какие масштабные, яркие и запоминающиеся мероприятия планируются на этот раз, в год 80-летия Приморского края.

Лето с весенним настроением

В современном мире наблюдается возрастание интереса к традиционной культуре. В условиях информатизации и глобализации традиция становится важным звеном исторической памяти и помогает сохранить этническую идентичность. Эта проблема особенно актуальна для части народа, оказавшейся вдали от исторической Родины.

Самым популярным был и остается праздник плуга haбантуй (Сабантуй), который в древности отмечался накануне весенних полевых работ, а в некоторых местах – после них. Началу праздника предшествовала длительная, торжественная и очень ответственная процедура ритуальных жертвоприношений языческому пантеону. Для этого забивали кобылицу или нескольких баранов, корову. До и после общей трапезы устраивали борьбу (корэш), конные скачки (байге), соревнования в беге, стрельбе из лука, шуточные состязания. Праздник сопровождался молениями на местном кладбище.

Сабантуй по мировоззренческим основаниям, календарно-обрядовой направленности и духовно-смысловому наполнению во многом созвучен аналогичным весенним торжествам, известным всем народам Поволжья. Древние башкиры верили, что добиваются от богов благоденствия, мира и счастья, дождя земле, обилия травы для скота и хорошего урожая. Своим безудержным весельем, озорными танцами они «встряхивали» еще не проснувшуюся от зимней спячки природу. Смысл ритуальных действий заключался в задабривании многочисленных богов и духов, от милости которых зависела полноценная обеспеченная жизнь.

Приходите на настоящий майдан!

Современный Сабантуй отмечается летом, но он сохранил в себе все ценное, что передавалось от поколения к поколению. Здесь представители общин и гости могут погрузиться в атмосферу татарского и башкирского народного быта, услышать родную речь. Самые лучшие зрительские места предназначены для старейшин, они же являются и судьями соревнований. Пожилые женщины стараются нарядиться в соответствии с каноном: многослойная одежда плотно прикрывает тело. Головным убором женщин является вышитое головное полотенце (mасmар) или белый платок (яулыk), повязанный под подбородком за два ближних к друг другу конца таким образом, что ткань полностью закрывает спину.

Праздничная площадь (майдан) становится ареной разнообразных состязаний, например, национальной борьбы, схваток силачей, соревнующихся в подъеме тяжестей. Зрителей привлекают к различного рода юмористическим соревнованиям, таким как бой на бревне мешками, набитыми травой или сеном, разбивание с завязанными глазами палкой горшков, расставленных на земле, бег с ложкой во рту с положенным на нее сырым яйцом, бег с полными ведрами на коромыслах, бег в мешках. Не менее популярны и другие игры: перетягивание каната, лазанье на высокий гладкий столб, с прикрепленным наверху призом и тому подобное. Национальный колорит придают традиционные блюда, которые можно попробовать в импровизированных палатках.

Неотъемлемой частью Сабантуя является обширная концертная программа, в которой представлены как татарские, так и башкирские номера. Внимание зрителей всегда привлекают народные танцы в исполнении девушек. В отличие от энергичных мужских движений, женский танец - плавный и медленный. Сюжеты в основном связанны с домашней работой, движения имитируют прядение, ткачество, вышивание и так далее. Некогда девушка таким образом показывала свое мастерство в прикладных искусствах, демонстрировала изящество и безупречную осанку. Утилитарное значение танца давно забыто, сегодня его оценивают с чисто эстетических позиций.

Напомним, согласно переписи 2002 года, в крае 14549 человек идентифицировали себя как татары и 2101 человек - как башкиры. С того времени и до сих пор представители общин татар и башкир сохраняют память о былой этнической общности.

Сабантуй вернулся в 1992-м

Председатель общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина») Рамиль Кильмухаметов рассказал:

«C тюркских языков «Сабантуй» переводится как «торжество плуга». Истоки празднования сабантуя насчитывают около тысячи лет. Мы, как носители и хранители традиций предков, празднование Сабантуя сделали ежегодной доброй традицией. История приморского Сабантуя началась в 1992 году в селе Вольно-Надеждинском, где он впервые прошел на стадионе «Юбилейный». Джавдят Чарьярович ГИЗАТУЛЛИН, который стал создателем общины татар и башкир в Приморском крае и на Дальнем Востоке, является первым организатором праздника «Сабантуй-1992». С тех пор каждый год в последнюю субботу июня вот уже более двух с половиной десятилетий татары, башкиры, а также представители народов, проживающих в крае, собираются на праздник. Яркий, зрелищный, веселый и добрый, он стал многонациональным. Если говорить о Сабантуе в целом, празднуется он поэтапно и имеет свои особенности.

В Татарстане сначала проходят сельские Сабантуи, затем – районные, следом статус повышается до городского Сабантуя и заканчивается республиканским. Наша организация шла к своему высокому статусу десятилетиями. Мы уже «доросли» до Федерального Сабантуя, который с размахом прошел во Владивостоке в 2012 году, - поделился с «Золотым Рогом» Рамиль Кильмухаметов.

Напомним, что Федеральный Сабантуй, состоявшийся в 2012 году в столице Приморья, получил без преувеличения всероссийский размах. На торжество приехали гости со всей страны. Особенно многочисленной была делегация из Татарстана, которую возглавил президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.

«Краевой Сабантуй, который мы проведем 30 июня вот уже в 26 раз, имеет статус многонационального праздника. В качестве площадки город Артем выбран не случайно. Наш город - многонациональный, между общественными объединениями и администрацией города налажено конструктивное взаимодействие. Да и с точки зрения логистики он наиболее удобен для гостей города. К тому же городская администрация Артема предоставляет нам для проведения праздника отличную площадку – Парк культуры и отдыха в центре города.

В общественную организацию «Туган ил» входят 8 районных и городских организаций, каждая из которых берет на себя определенные конкретные обязательства, вносит свою лепту в создание праздничной атмосферы Сабантуя. Хочу напомнить, что с 2009 году на мероприятии алкоголь категорически запрещен, мы позиционируем Сабантуй исключительно как безалкогольный праздник», - рассказал Рамиль Кильмухаметов.

Программа на высшем уровне

Не желая выдавать главных секретов мероприятия, он все-таки приподнял завесу тайны, что ожидается на 26-м Сабантуе:

«По традиции в этом году гостей праздника ожидает яркая и незабываемая программа. В нее войдут выступления самых разных творческих коллективов, развлекательные спортивные игры, выставка декоративно-прикладного творчества, предметов быта татар и башкир края и представителей других национальностей, презентация национальной кухни и многое другое. Призы и подарки, соответственно, тоже никто не отменял. Кроме того, традиционно на Сабантуе будет работать детская площадка с развлекательными национальными играми. Министерство культуры Татарстана традиционно на Приморский Сабантуй направляет артистов. Но, разумеется, «гвоздем» программы станут татары и башкиры, основатели и первоисточники Сабантуя. В торжестве примет участие и Ассамблея народов Приморского края, коллективы других национальностей - украинцы, русские, белорусы, вьетнамцы, корейцы и так далее. Возраст участников не имеет значения, ведь на таком масштабном мероприятии место найдется всем и каждому.

Самое главное - нужно помнить, что праздник Сабантуй – это праздник многонационального Приморья, где представители самых разных национальностей – одна большая дружная семья. И мы этим статусом дорожим».

Остается дополнить, что Сабантуй - как никакой другой праздник способствует взаимному культурному обмену и одновременно сохраняет свой неповторимый колорит, позволяет соприкоснуться с лучшими традициями и ценностями тюркских народов, отражает стремление к мирному труду и взаимопониманию, добрососедству и созиданию.

Напомним, место проведения Сабантуя: Парк культуры и отдыха Дворца культуры г. Артема (пл. Ленина, 15). Начало мероприятий в 12.00.

Досье "Золотого Рога": Сабантуй - праздник плуга - является любимым и повсеместным народным праздником татар, башкир, чувашей. Сабантуй празднуется с давних времен по сегодняшний день, прерываясь только во время войн и других тяжелых периодов жизни. Однако, по возвращении мирной жизни, празднование Сабантуя возобновлялось. Современный Сабантуй стал считаться межнациональным праздником. Вместе с общинами татар и башкир его отмечают представители разных национальностей. В Приморском крае Сабантуй проходит летом, в последний субботний день июня.

На фото: На праздник все стараются одеться в национальные наряды. Особый колорит придают традиционные блю-

да, которыми угощают гостей.

Фото Ирины БАРАННИК.