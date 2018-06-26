"Сегодня в регионе живем и работаем по принципу "куда кривая выведет"

В год 80-летия Приморского края Почетные граждане поделились с «Золотым Рогом» думами о судьбах своей малой Родины, обозначили проблемы и болевые точки

Институт Почетных граждан в Приморье первоначально появился во Владивостоке. Особой чести и глубокого уважения удостаивались люди, внесшие большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры.

Сегодня в крае насчитывается порядка 670 почетных граждан, получивших высокую оценку своих земляков. Чтобы каким-то образом объединить эту мощную общественную силу, в 2014 году решено было создать Совет Почетных граждан Приморского края, в который вошли председатели советов городов и районов, его председателем была избрана Светлана Сергеевна МОРОЗОВА. Несмотря на преклонный возраст многих почетных граждан, они продолжают трудиться на благо своей малой Родины, правда, уже на бесплатной основе, принимая участие в работе попечительских, общественных советов при губернаторе и различных ведомствах, выступая в роли экспертов и консультантов, генерируя идеи по развитию региона.

- Так, Валерий Трофимович ТАРАБАРОВ возглавляет краевую комиссию по помилованию, Владимир Павлович ЧУБАЙ - член президиума Пенсионного фонда и экспертного совета при губернаторе по малому предпринимательству, Зинаида Андреевна ИОВКОВА возглавляет краевой женский совет, - рассказывает Светлана Сергеевна.

Сама же она, помимо того, что возглавляет краевой и городской советы Почетных граждан, ведет большую благотворительную работу: возглавляет благотворительный фонд «Участие», попечительский совет помощи детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга, является председателем общественного совета при Управлении МВД по Приморскому краю. В зоне ее внимания - и помощь Почетным гражданам, оказавшимся за чертой бедности, ведь некоторые из них живут на мизерную пенсию, ни государство, ни краевой бюджет финансово не поддерживает этих людей. На помощь Совету приходят благотворители и меценаты: торговые сети «Реми» и «Три кота», Уссурийская птицефабрика, компании «Ратимир», «Эдельвейс», ОПХ «Дальневосточное» и другие, о которых председатель краевого Совета говорит с большой теплотой и благодарностью.

В одном из последних заседаний Совета почетных граждан Приморья принял участие врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО, который подчеркнул, что мнение Почетных граждан, которые внесли большой вклад в развитие Приморья, особенно важно сегодня, когда в крае планируется реализовать много новых и интересных проектов. Деловая газета «Золотой Рог» в год 80-летия Приморского края попросила Почетных граждан ответить на вопрос о том, что волнует их в современной жизни края.

Светлана Сергеевна Морозова, Заслуженный работник культуры РСФСР, председатель краевого Совета Почетных граждан:





- Мы многое делаем для увековечивания памяти Почетных граждан, которых уже нет вместе с нами, рады, что во Владивостоке появилась улица Анны ЩЕТИНИНОЙ, несколько мемориальных досок. В планах - присвоить имя ветерана Великой Отечественной войны Якова Григорьевича КАНА, длительное время возглавлявшего Совет ветеранов края, скажем, какому-нибудь мемориальному музею, а именем бывшего директора Дальневосточного морского пароходства Виктора Михайловича МИСЬКОВА назвать улицу во Владивостоке или новое судно. Надеюсь, наши инициативы получат поддержку - нельзя забывать людей, трудившихся на благо региона, ведь без прошлого нет будущего.

Есть у меня также одно заветное желание - чтобы губернатор Приморского края и мэр Владивостока работали в тандеме. Чего греха таить, раньше это не всегда получалось, соперничество и даже какая-то вражда никогда не шли на пользу ни краю, ни городу. Надеюсь, что у врио губернатора Андрея Тарасенко и нового мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО в работе получится конструктивный диалог, во всяком случае, я вижу, что они по своему настрою, хозяйственному подходу к решению многочисленных проблем города и региона, деловой хватке друг другу подходят.

И еще очень хочу, чтобы люди, живущие в Приморье, чуть-чуть потеплели друг к другу, чтобы не проходили мимо тех, кто нуждается в помощи, любили свой город, как свою семью, ведь от нас многое зависит, в том числе чистота и ухоженность наших городов и поселков.

Валентин Пак, председатель Думы Надеждинского муниципального района, Почетный житель Приморского края, Председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП):





- Приморье - моя родина, здесь я родился в пос. Кавалерово 68 лет назад, в один день с Владивостоком - 2 июля. Меня, как и всех земляков, не может не волновать судьба края. Прежде всего, это снижение уровня жизни населения, отток приморцев в другие регионы страны. Люди продолжают уезжать, несмотря на все принимаемые правительством меры по повышению привлекательности региона. При этом 30-40% из тех, кто остается, работают сегодня вахтовым методом в соседних краях и областях. В 2017 году, по данным Росстата, из ДФО навсегда уехали более 12 тысяч человек, почти четверть из них - приморцы. Большинство - люди работоспособного возраста.

Ситуацию можно и нужно исправлять, используя предыдущий опыт советского времени. Прежде всего, необходимо снизить тарифы естественных монополий: энергоносители, транспортные расходы и другие с учетом географического положения Приморского края. Сегодня энерготарифы непомерно высокие. Разве можно развивать производство, когда цена за киловатт доходит до шести рублей?

Для малого и среднего бизнеса кредиты и налоги также неподъемные, а именно они несут социальную нагрузку населения. Помню, в 1988 году, когда я открывал свой первый кооператив, кредитная ставка была 1,5 %, налог от дохода - 3%. Развитие предпринимательства и создание рабочих мест имело взрывной характер. Все были полны энтузиазма.

Почему бы, скажем, для начала в Приморье не сделать молодым специалистам (до 30 лет) надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, начисляя их в полном объеме - в размере 30% - и с первого дня работы, как это уже делается в Хабаровском крае, Сахалинской и Амурской областях.

Раиса Васильевна ЗАГЛЯДКИНА, Заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин города Владивостока:





- Много лет проработав в образовании, конечно же, я думаю о нем и сегодня. Если современная учеба детей в школах, лицеях и гимназиях в основном налажена, то учреждения дополнительного образования, которые должны заниматься воспитанием детей во внеурочное время, у нас находятся, можно сказать, в загоне. Их материальная база оставляет желать лучшего, а зарплата работников не выдерживает никакой критики - имею в виду центры детского творчества, детские клубы по месту жительства. Поэтому и случаются не очень правильные поступки наших взрослеющих детей - воспитательная работа с ними ведется по остаточному принципу.

Второй вопрос - подготовка рабочих кадров. Все говорят о нехватке рабочих рук, хотя есть колледжи и лицеи, открытые на базе бывших профтехучилищ, но они не решают проблемы, потому что далеко не везде налажена тесная связь с предприятиями, которым требуются кадры, как это было раньше. Тогда работа по профориентации подкреплялась конкретными делами - практически во всех городах и районах края были учебно-производственные комбинаты, а на многих предприятиях - учебные участки, где ребята на практике получали рабочие специальности. Сейчас этого нет, и даже те, кто получил рабочие профессии, остаются невостребованными.

Третья проблема - это педагогические кадры, особенно не хватает учителей начальных классов. Бывшие педагогические училища стали колледжами, вошли в состав университетов, но кузницей кадров для образования не стали, их выпускники выбирают себе не учительскую стезю, и это - огромная проблема! Сейчас, навскидку, около половины учителей начальных классов в крае - люди пенсионного возраста, которые в силу физических возможностей не могут работать так, как молодые. Кто заменит их завтра, большой вопрос. В свое время молодые специалисты стремились попасть в школы, потому что была перспектива получения квартиры, возможно, стоит к этому опыту вернуться.

Ну и последнее, о чем не могу молчать - пенсионная реформа. Предлагается повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет. Знаю учителей, которые еле-еле дотягивают и до сегодняшних 55 лет, теперь им придется нести эту непомерно тяжелую ношу еще 8 лет… Считаю, что это неправильно и несправедливо, и надеюсь, что данное предложение правительства не получит поддержки депутатов Государственной Думы.

Михаил Федорович РОБКАНОВ, Заслуженный работник транспорта РФ, почетный президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт», Почетный житель города Владивостока:





- Меня очень волнует, что у Приморского края нет согласованного и утвержденного генерального плана экономического развития, в котором была бы обозначена специализация нашего региона, определены ключевые отрасли, что, безусловно, помогло бы развитию бизнеса. Вот сейчас, к примеру, идут споры - где поставить угольный порт. А если бы у нас был такой план, то и вопроса бы не вставало - согласно генплану. Пока же, в отсутствие такого документа, живем и работаем по принципу «куда кривая выведет».

Да, мы решили обеспечить социальную стабильность жителям Приморского края, но пока это пустые слова, а для того, чтобы выполнить данное решение, нужно разработать стратегический план развития Приморского края, учитывая его роль в структуре экономики, кадровой и социальной политики России в целом. Тогда меньше будет всяческих дискуссий по поводу того, где построить порт или какое-то иное предприятие. Пока же подобные решения - сродни точечной застройке.

И эта проблема тоже меня волнует, как и многих жителей Владивостока. Там, где были скверы и места для отдыха, появились дома, без зеленых зон и парковочных мест. Автомобили заполонили дворы и дорожные обочины, внося дисгармонию в жилую среду. Многие из нас бывали в Китае и видели, какая там красота на улицах. А у нас этого нет, думаю, потому что у нас не систематизирована работа по уходу за территорией, поскольку она не закреплена за кем-то, с кого можно было бы спросить. А ведь все скверы, клумбы, зеленые газоны создают особое настроение. Значит, надо строить парковки, а не очередные бизнес-центры, заниматься благоустройством. И это, на самом деле, не так уж трудно, у меня подобный опыт был, главное - определить ответственных, которые за это получают зарплату.

И еще одна очень острая для нас проблема - организация летнего пляжного отдыха в Приморье. Живем у моря, а искупаться или просто отдохнуть на побережье можно далеко не везде… В этом деле надо наводить порядок, а также выстраивать систему по организации туристических поездок на маломерном флоте.

Досье "Золотого Рога": Первым Почетным гражданином города Владивостока городская Дума признала в 1886 году вице-адмирала Ивана Алексеевича ШЕСТАКОВА, морского министра, посетившего Дальний Восток в 1868 году. Потом звание получил военный губернатор Владивостока вице-адмирал Александр Федорович ФЕЛЬДГАУЗЕН, другие горожане, принимавшие активное участие в судьбе Владивостока. Революционные события на несколько десятилетий прервали традицию, и лишь с 1968 года она была возобновлена. Со временем своих Почетных граждан стали определять другие города и районы Приморского края. В каждом из них по примеру Владивостока организовали Совет Почетных граждан, в приморской столице его возглавила Светлана Сергеевна МОРОЗОВА, которая все трудовые годы отдала культуре Приморья.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



