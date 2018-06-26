Тупики общественных пространств

У многих проектов, предназначенных для отдыха приморцев, один большой недостаток - их часто не доводят до ума

Что может быть желаннее отдыха!? Уставшие от ударного труда на благо себя и родины, вымотанные повседневными заботами и проблемами бытия, наши люди должны иметь возможность гулять и предаваться забавам и наслаждениям в плеяде комфортных общественных пространств, призванных утолять эту телесную и одновременно духовную жажду раскрепощения от труда и забот.

Зачастую для нашего экономического и территориального развития сегодня требуются не порты и заводы, а десятки километров набережных, парки и скверы, площади и мощные игродромы, детские площадки и многое другое, что требует широкая русская душа и государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Набережная Цесаревича ждет «царского» указа

В отношении Набережной Цесаревича есть определенное недоумение – знаковый проект индустрии отдыха горожан и туристов во Владивостоке зачах на начальном этапе реализации. Уже свыше пяти с половиной лет, с тех пор как 27 октября 2012 года к очередному юбилею Дальзавода эта территория после реновации была открыта для всенародного посещения, здесь мало что меняется. Комплекс, как был введен незавершенным, так незавершенным и остается. Ни ресторанов, ни творческих студий, ни выставочных залов…

О его незаконченности можно судить по ряду зданий, которые находятся на набережной и рядом. Например, довольно высокий и большой бывший цех, оконные проемы которого уже около года мудро и стыдливо прикрыты плакатами к прошлогоднему Восточному экономическому форуму. Внутри оно пусто, хотя могло быть ключевым в плане организации здесь зимнего отдыха. И этот заброшенный объект здесь не исключение.

Есть на набережной здания, которых не касался даже фальш-ремонт фасада, но имеются и такие, где уже появились отремонтированные помещения. Однако помимо того, что в одном из них для публики открыт платный туалет, они мало чем привлекательны для посетителей набережной Цесаревича. Кстати, своим глухим фасадом на набережную выходит здание общественно-культурного назначения, принадлежавшее ТОФ, но на сегодня практически безхозное. По идее, его тоже надо реконструировать, развернув сюда главный фасад, и включать в общий комплекс.

Реновация этой общественной территории еще не завершена, но она все равно для некоторых уже стала местом, которое посещается постоянно. И многие сюда приезжают на своих авто. Но в отдельные дни машины здесь ставить негде. Парковка в один уровень вроде бы и большая, но она не справляется, и нужна больше. Нужно строить многоуровневую, учитывая еще и тот факт, что посещаемость этого места резко возрастет, когда здесь появится рыбный рынок. Но где место для такой парковки? Возможно, что она здесь вообще была бы уместнее, чем рыбный рынок. Или построить рынок, а затем – перепрофилировать под предлогом, что он не гармонирует с зоной отдыха и семизвездным (после столь долгого строительства) отелем.

Забронированная под «рыбный рынок» территория, наверное, могла бы и сегодня выручать автомобилистов, пока строительство рынка только в планах, но она закрыта, огорожена забором. Наверное, чтобы подгулявшие горожане не падали в Золотой Рог. Самое удивительное у этой зоны отдыха то, что она находится на самом берегу, но подойти и потрогать морскую водичку руками, омочить в ней ноги - невозможно. Есть в этом какая-то недоработка проекта.

Особенно прискорбным можно считать то, что такой муторной реализацией зоны отдыха набережной Цесаревича на сегодня можно считать похороненной идею обустройства ее от района цирка до площади Луговой.

Лет, наверное, десять тому назад, в преддверии начала строительных работ на Набережной Цесаревича в здании администрации Владивостока презентовались шесть разных конкурсных проектов, которые охватывали побережье бухты Золотой Рог от бывшего 36 причала, где вырос «Хаятт», до верхней части бухты. В каждом из тех проектов были свои изюминки, и интеграционный вариант проекта мог быть исключительным. Более того, тогда же была высказана идея продления этой зоны отдыха вдоль южного берега бухты Золотой Рог - от Луговой вплоть до опор Золотого моста на Чуркине. Но те идеи так и остались на бумаге и в головах.

Похоже, сама политика Центра судоремонта «Дальзавод» сегодня нацелена на то, чтобы доказать, что грандиозный проект большой зоны городского «релакса» накрылся медным тазом, что эту территорию надо по-прежнему использовать как большую промплощадку. Мелкие заказы оживили оптимизм судостроителей, и показушный недострой - на сегодня самый убедительный аргумент городу и краю отказаться от реновации этой территории, и переключить свое внимание на другие, где, надо сказать, тоже конь не валяется.

В конце мая набережную Цесаревича по жалобам населения посетил глава администрации Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, который отметил, что есть проблема «незначительных разрушений», и собственник не справляется с управляемостью территории. Сам «Дальзавод» развить весь комплекс индустрии отдыха здесь не в состоянии, и этим пользуются предприниматели, заходящие сюда со своим нелегальным бизнесом. Мэр предложил судоремонтникам передать территорию набережной городу хотя бы в оперативное управление. Возможно, что после передачи таких полномочий администрация найдет возможности провести реконструкцию неперепрофилированных объектов и продолжить проект развития этой зоны отдыха дальше. Тем более, что город в этом году берется благоустроить территорию, примыкающую к набережной со стороны ул. Светланской, включая несколько скверов.

Подайте денег на пространства

Банальная вещь - любое строительство требует денег. Они, в частности, нужны на обустройство новых зон отдыха горожан и на реконструкцию находящихся в ожидании ремонта или реконструкции. С учетом того, что потом, после стройки, они будут и поддерживаться на хорошем уровне.

Когда в этом году среди избирателей Владивостока разыгрывались общественные территории, которые необходимо срочно реанимировать или обновить, Минный парк в «розыгрыш» не попал. Это было объяснено непомерными расходами, которые городской бюджет пока не может себе позволить. А ранее в бюджете не хватало денег и на должное содержание этой территории. Частично она оказалась в руках предпринимателей, имевших на нее иные виды, чем городская администрация.

Лет пятнадцать назад эта общественная территория оказалась запущенной, а пребывание на ней детей надо признавать опасным для их жизни. В прошлом году Деловая газета «Золотой Рог» обращала внимание на Парк Минного городка, но ситуация пока не изменилась – те же, но еще хуже, руины отдельных, в том числе исторических объектов, разбитые лестницы и другие бетонные сооружения, отсутствующие канализационные люки над колодцами и пр.

О реанимации парка давно говорится, но реконструкция не начата. Даже отдельными малыми этапами.

Можно напомнить, что проект обустройства парка не один раз собирал на обсуждение горожан, которым администрация города организовала показ проектных предложений по парку. Предполагалась гибкая схема привлечения различных бизнесов, которые должны были наполнить эту территорию необходимым набором объектов. Была надежда, что бизнесмены будут биться в упорной борьбе, пытаясь попасть в проект реконструкции парка и построить в нем какие-то свои аттракционы и сооружения. Однако, не очень-то и бились. Ни за новые карусели, ни за горнолыжный трамплин или еще что-либо.

Проект завис на этапе идеи. А ведь в свое время многие горожане вложили в его устройство свой бесплатный труд. И еще на этой территории предлагался проект спортивно-концертного комплекса, который мог бы вдохнуть в нее новую жизнь. Теперь тот комплекс уже построен в районе Спутника и стал центром, вокруг которого могла бы активно развиваться новая зона отдыха для горожан. Но и эта зона в развитии почему-то остановилась.

Вероятно, в отношении парка Минного городка сегодня иной политики у города и не может быть. Это важный объект для отдыха горожан, но сегодня ценней браться и делать те проекты, которые бюджету по силам. Это такие, как площадь и заброшенный туалет на Спортивной набережной и несколько других, вошедших в программу благоустройства общественных территорий.

А вообще в очереди на обновление сегодня находятся десятки территорий общественного назначения Владивостока, где должны царствовать отдых и развлечения. На все их денег нет. Поэтому многие из них в упадке в ожидании когда и на них появятся деньги.

Может быть, сегодня есть смысл умерить наши аппетиты в желании расчистить и расширить в городе территории под отдых. Строительство новых зон – дорогое удовольствие. А пока денег нет, на какое-то время стоило бы ввести мораторий на начало строительства в городе такого рода объектов. Усилия стоит сконцентрировать на тех проектах, которые по каким-то причинам, в том числе и отсутствие-денежным, почему-то заморожены.

Обещать - не значит построить

Можно вспомнить еще один постоянно забываемый еще с советских времен проект устройства общественного городского пространства, включающего создание комбинированной зоны отдыха и бизнеса – это освоение под нее бывшего золоотвала ТЭЦ-1 и «проход» к ней от остановки «Дальпресс», где на месте существующего хламушника также предполагалось построить прогулочную зону с несколькими необходимыми городу объектами, в том числе – подземную парковку в несколько ярусов.

А вот проект благоустройства побережья Амурского залива от СК «Олимпиец» до мыса Кунгасный в «первичном» варианте уже профинансировала федеральная структура АО «ДОМ.РФ» (Бывший АИЖК). Вероятно, она может подарить и само строительство здесь новой городской набережной. Известно, что ранее она обещала построить за свои деньги набережную на о. Русском в районе нового жилого комплекса ЖСК «Остров». Но разве сравнимо – сколько будет горожан прогуливаться по набережной возле поселка или же – в центре Владивостока.

КСТАТИ

Пляж «накрылся» долгостроем

Нельзя не вспомнить еще об одном известном проекте реновации зоны отдыха, который уже много лет топчется на берегу бухты Федорова. Пляж, который ранее находился на участке берега от расположения «Семи футов» до недостроя «Хаятт-Бурный», не был большим, но на нем каждое лето постоянно отдыхали горожане. И уже довольно много лет этот участок находится за забором и пустует.

Проект второго этапа строительства ЖК «Аквамарин» включает такие объекты индустрии отдыха, как культурно-развлекательный и культурно-оздоровительный центры, яхт-клуб со стоянкой более чем на 200 яхт, прогулочную набережную, административный комплекс.

К сожалению, территория под этот проект ушла без доказательства застройщиком инвестиционной состоятельности. В итоге, ценная городская земля в настоящее время не используется. В какой-то степени может утешать то, что в результате осуществления этого проекта территория города увеличится практически на 4,5 га за счет отсыпки территории в море. Но когда это произойдет, и появятся обещанные инвестором объекты - это сегодня неизвестно.

На фото: Грозившая стать изюминкой «города у моря» Набережная Цесаревича уже свыше пяти с половиной лет стоит фактически в замороженном состоянии. Ни ресторанов, ни творческих студий, ни выставочных залов… А оконные проемы зданий (к примеру, того, что в глубине на фото), которые должны были принять тысячи горожан и гостей Владивостока, стыдливо прикрыты плакатами к прошлогоднему Восточному экономическому форуму.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.