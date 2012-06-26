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В Приморье труднее всего стать кандидатом технических наук

26 Июня 2012, 14:20 | Приморье

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, за 2011 год увеличилась на 98 человек и составила 5,6 тыс. человек. В научно-исследовательских институтах работают 94,6% численности. Остальные заняты в высших учебных заведениях (2,6% численности), конструкторских бюро (0,5%), на промышленных предприятиях (0,3%), прочих организациях (2%).

Около 45% кадрового состава – это исследователи (2,5 тыс. человек), большинство из них (75%) занято естественными науками. Техническими науками занято 13,7%, сельскохозяйственными – 5,3%, гуманитарными – 3,3%, общественными – 2,1% и медицинскими науками – 1,9%.

В Приморском крае среди исследователей 350 докторов наук и 1174 кандидата наук (из них женщин – 97 и 599, соответственно). Каждый седьмой исследователь получил степень доктора наук и каждый второй – кандидата наук. Лидерство по наличию кандидатов наук в гуманитарных дисциплинах – 88% численности (без учета докторов наук), в медицинских науках – 87%. Труднее всего стать кандидатом технических наук – их только 37%.

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2011 году составила 34 тыс. рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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