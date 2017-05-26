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Главный редактор Lenta.ru примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите во Владивостоке

26 Мая 2017, 18:00 | Приморье

Главный редактор интернет-издания Lenta.ru Александр Белоновский примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Александр Белоновский подтвердил свое участие в Дальневосточном МедиаСаммите. В данный момент организационный комитет форума обсуждает с экспертом формат его выступления.

Досье "Золотого Рога": БЕЛОНОВСКИЙ Александр Вячеславович свою карьеру в журналистике начал в 1987 году в качестве сотрудника ярославской областной молодежной газеты "Юность". Длительное время работал в различных региональных и центральных СМИ, а также в газете "Московский Комсомолец" и в РИА "Интерфакс". В 2000 году Александр Белоновский присоединился к команде в РБК в качестве руководителя отдела службы новостей. С 2012 года заместитель генерального директора по медиа РосБизнесКонсалтинг. Курирует все интернет-проекты РБК, связанные с новостным контентом. В его прямую сферу компетенции отошли такие проекты холдинга, как информагентство РосБизнесКонсалтинг, РБК-Регионы, интернет-газета "Утро.ру", Quote.ru. Осенью 2013 года покинул РБК. В марте 2014 года занял должность заместителя главного редактора издания Lenta.ru. В феврале 2016 года было объявлено, что Александр Белоновский назначен главным редактором Lenta.ru.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационным партнером в Дальневосточном МедиаСаммите-2017.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: дальневосточный медиасаммит 



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