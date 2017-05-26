Спасенный в Приморье тигренок будет носить имя Сайхан

В голосовании, посвященном судьбе амурского тигренка, участвовало около 7 тысяч человек, более 400 из которых прислали на конкурс варианты имен для животного, сообщает "Деловая газета "Золотой Рог".

Молодой хищник теперь будет носить гордое имя Сайхан. Центр «Амурский тигр», ПАО «Транснефть» и газета «Комсомольская правда» наградили победителей конкурса «Придумай имя тигренку».

Напомним, раненого тигренка в возрасте 5-7 месяцев обнаружили 13 января в Пожарском районе Приморского края. Животное находилось в очень тяжелом состоянии. Хищника доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, оказали первую помощь, а после провели несколько операций. Сейчас тигренок чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением специалистов.

Пока врачи-ветеринары со всей России боролись за здоровье редкого хищника, читатели «Комсомольской правды» активно участвовали в жизни пострадавшего и предлагали не только варианты имен, но и делились мнением, как следует поступить с раненым животным, когда он пойдет на поправку и окончательно окрепнет.

Весь апрель участники присылали в редакцию КП свои предложения. Кроме того, предлагалось нарисовать юного хищника, поделиться советами о том, как ухаживать за тигренком, чем кормить, во что с ним можно играть и как помочь защититься от браконьеров.

Всего в голосовании, посвященном судьбе животного, участвовало около 7 тысяч человек, более 400 из которых прислали на конкурс варианты имен для животного. Наиболее подходящее имя, по мнению жюри, придумала Худобина Галина Александровна, которая предложила назвать тигренка именем Сайхан, что означает благородный, красивый.

Победительница получила именной сертификат от Центра «Амурский тигр», дизайнерскую кепку из совместной коллекции с Валентином Юдашкиным, книги об амурском тигре, а также специальный приз от компании «Транснефть».

Поощрительные призы от ИД «Комсомольская правда», достались Поповой Софье – учащейся младшего класса школы из города Жуковского Московской области и Харламовой Елене Львовне - специалисту по страхованию из Волгограда, чьи варианты имен набрали наибольшее количество лайков.

Специальный приз получил учащийся московской школы Ерзиков Иван, представивший на суд жюри рисунок амурского тигра.

«Когда удается найти и спасти раненое животное - это очень ценно! Жаль всех животных, а амурских тигров, которые попадают в беду, особенно. Я, ученик 5-го класса школы № 953, в этом году в рамках школьной программы выполняю работу «2017 – год экологии. Амурские тигры». Изучая большое количество материала на эту тему, я узнал, что популяция амурских тигров стала расти», - написал в своем письме Иван.

После награждения, свой рисунок Иван передал в дар Центру «Амурский тигр».