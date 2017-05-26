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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станет экспертом Дальневосточного МедиаСаммита

26 Мая 2017, 16:27 | Приморье

Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ подтвердила свое участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Мария Захарова выступит на форуме в качестве эксперта.

На данный момент организационный комитет Дальневосточного МедиаСаммита обсуждает с экспертом формат участия и тематику предстоящего выступления.

Досье "Золотого Рога":  ЗАХАРОВА Мария Владимировна — российский дипломат, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ (официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации) с 10 августа 2015 года, имеет ранг Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (2015), кандидат исторических наук.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный медиасаммит 



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Комментарии

  • Турыст20:07, 26.05.2017#

    Ну всё, человеку с бусами нужно срочно чехлить хвост, пока не отбил его об асфальт перед Марусей.

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