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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станет экспертом Дальневосточного МедиаСаммита
Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ подтвердила свое участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Мария Захарова выступит на форуме в качестве эксперта.
На данный момент организационный комитет Дальневосточного МедиаСаммита обсуждает с экспертом формат участия и тематику предстоящего выступления.
Досье "Золотого Рога": ЗАХАРОВА Мария Владимировна — российский дипломат, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ (официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации) с 10 августа 2015 года, имеет ранг Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (2015), кандидат исторических наук.
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
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