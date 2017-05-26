www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.07 р. 100 JPY: 50.17 р.
EUR: 63.01 р. 10 CNY: 81.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Во время майских каникул жители Приморья побывали более чем в 80 странах

26 Мая 2017, 11:15 | Приморье

Жители Приморского края, которые решили провести майские праздники за рубежом, выбрали традиционные маршруты. Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов в международном роуминге с 1 по 10 мая и выяснила, каким направлениям отдали предпочтения приморцы, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в пресс-службе оператора связи.

Наиболее популярным среди туристов направлением традиционно оказался Китай – именно в эту страну отправилось более 40% абонентов «МегаФона» в Приморском крае, зарегистрированных в международном роуминге. На втором месте с значительным отрывом в рейтинге оператора расположилась Южная Корея, которую для своего отдыха выбрали около 15% жителей Приморья. Также в топ-5 вошли Таиланд, Япония и Вьетнам. Кроме них, в первой десятке оказались Филиппины, Гонконг, Беларусь, Испания и Казахстан.

Всего же во время майских каникул приморские абоненты компании «МегаФон» побывали более чем в 80 странах. Среди маршрутов – экзотические Кения, Маврикий, Шри-Ланка, Фарерские острова.

Смартфон, качественная связь и быстрый мобильный интернет – неизменные спутники современного человека. Поэтому неудивительно, что наряду с медицинской страховкой, билетами на поезд и самолет, бронью в гостинице связь является предметом первой необходимости. Абоненты «МегаФона» могут не ограничивать себя как в услугах мобильного интернета, так и голосовой связи, воспользовавшись доступными роуминговыми предложениями оператора или мессенджером eMotion. 

«Благодаря новейшим технологиям в режиме он-лайн можно делиться впечатлениями со своими близкими из любой точки мира. В путешествиях особенно ценишь возможности, которые есть у современного человека, -отмечает Артем Базыль, и.о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - А, чтобы расходы на связь не ударили по бюджету наших абонентов, мы предлагаем выгодные опции в роуминге. Благодаря им легко общаться в соцсетях, делиться фотографиями или видео и при этом оставаться в рамках запланированных расходов. Майские каникулы – своеобразная «репетиция» больших отпускных путешествий. Собираясь за границу, не забудьте подобрать для себя оптимальную опцию в международном роуминге и продолжайте экономить даже в поездке!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  Мегафон  роуминг  каникулы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru