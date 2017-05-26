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Во время майских каникул жители Приморья побывали более чем в 80 странах
Жители Приморского края, которые решили провести майские праздники за рубежом, выбрали традиционные маршруты. Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов в международном роуминге с 1 по 10 мая и выяснила, каким направлениям отдали предпочтения приморцы, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в пресс-службе оператора связи.
Наиболее популярным среди туристов направлением традиционно оказался Китай – именно в эту страну отправилось более 40% абонентов «МегаФона» в Приморском крае, зарегистрированных в международном роуминге. На втором месте с значительным отрывом в рейтинге оператора расположилась Южная Корея, которую для своего отдыха выбрали около 15% жителей Приморья. Также в топ-5 вошли Таиланд, Япония и Вьетнам. Кроме них, в первой десятке оказались Филиппины, Гонконг, Беларусь, Испания и Казахстан.
Всего же во время майских каникул приморские абоненты компании «МегаФон» побывали более чем в 80 странах. Среди маршрутов – экзотические Кения, Маврикий, Шри-Ланка, Фарерские острова.
Смартфон, качественная связь и быстрый мобильный интернет – неизменные спутники современного человека. Поэтому неудивительно, что наряду с медицинской страховкой, билетами на поезд и самолет, бронью в гостинице связь является предметом первой необходимости. Абоненты «МегаФона» могут не ограничивать себя как в услугах мобильного интернета, так и голосовой связи, воспользовавшись доступными роуминговыми предложениями оператора или мессенджером eMotion.
«Благодаря новейшим технологиям в режиме он-лайн можно делиться впечатлениями со своими близкими из любой точки мира. В путешествиях особенно ценишь возможности, которые есть у современного человека, -отмечает Артем Базыль, и.о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - А, чтобы расходы на связь не ударили по бюджету наших абонентов, мы предлагаем выгодные опции в роуминге. Благодаря им легко общаться в соцсетях, делиться фотографиями или видео и при этом оставаться в рамках запланированных расходов. Майские каникулы – своеобразная «репетиция» больших отпускных путешествий. Собираясь за границу, не забудьте подобрать для себя оптимальную опцию в международном роуминге и продолжайте экономить даже в поездке!»
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