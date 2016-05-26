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На Дальнем Востоке для электромонтажников определили опорные учебные заведения
На Дальнем Востоке продолжается работа по определению опорных образовательных площадок по различным компетенциям. В Приморье с 11 по 14 мая прошел аттестационный срез по определению базовых колледжей для подготовки электромонтажников. По результатам среза определены опорные образовательные площадки ДФО по этой компетенции, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В аттестации, прошедшей на базе КГАПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» во Владивостоке, приняли участие команды студентов четырех колледжей и техникумов ДФО: КГБПОУ «Хабаровский технический колледж» (Хабаровский край), КГАПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» (Приморский край), ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном» (Республика Саха (Якутия)) и ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» (Сахалинская область). По итогам все учебные заведения подтвердили высокое качество подготовки студентов по компетенции «Электромонтажные работы».
Аттестационный срез во Владивостоке стал вторым проведенным Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с WorldSkills Russia. Первый прошел в апреле в г. Белогорске Амурской области по компетенции «Сварочные технологии».
«Итоги аттестации будут учитываться при формировании списка опорных образовательных организаций, готовых обеспечить предприятия рабочими кадрами необходимой квалификации, в том числе оказывать услуги по переобучению и повышению квалификации занятого персонала ДФО. Это важный этап для совершенствования системы профессионального образования», - прокомментировал итоги мероприятия заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Дмитрий ГЛУШКО.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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