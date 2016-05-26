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Две трети приморцев испытывают финансовые сложности во время поиска работы

26 Мая 2016, 11:00 | Приморье

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter опросил жителей Приморья, находящихся в поисках работы, чтобы выяснить, с какими жизненными трудностями они сталкиваются.

Исследование показало, что заметные финансовые трудности стали испытывать 74% участников исследования! При этом для трети из них это трудности серьезные, а остальные - проблемы испытывают, но пока справляются с ними. Только 6% участников исследования финансовых трудностей за время, пока они ищут работу, не заметили. Во время поиска они живут за счет сбережений или получают финансовую поддержку семьи. Правда, по их собственной оценке, финансовой поддержки хватит не более чем на 3 месяца.

По результатам опроса каждому третьему (36%), кто сейчас ищет работу, пришлось занимать деньги: кто-то одолжил их у родственников, каждый десятый занял у знакомых и друзей, а 5% пришлось брать кредит в банке.

Поиск работы для многих оказался серьезным испытанием: половине соискателей (51%) пришлось серьезно сократить свои траты. Помимо финансовых трудностей, при длительном поиске работы многие соискатели могут испытывать и психологические проблемы. Так, в этом признались 72% опрошенных.

Исследование показало, что без работы не хочет оставаться подавляющее большинство респондентов, однако мотивы у всех разные. Если для 12% работа – это способ занять себя, то для 49% - это единственный источник средств к существованию. Кроме того, каждый третий видит в работе источник удовольствия в жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: вакансии  headhunter 



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