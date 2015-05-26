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Во Владивостоке открылся еще один детский сад

26 Мая 2015, 15:10 | Приморье

19 мая в большом жилом микрорайоне Владивостока, на улице Баляева, 50-в открылся новый детский сад «Росинка» на 190 мест, пишет газета "Золотой Рог". 

Строительство велось в соответствии с программой главы города Игоря ПУШКАРЕВА по расширению сети дошкольных учреждений.

В просторном здании разместилось 7 уютных групп, музыкальный и спортивный залы, классы для занятия творчеством. Внутренние стены помещений украшены любимыми детьми сказочными персонажами, на окнах - цветные шторы и жалюзи, в группах яркие игрушки.

Пищеблок оснащен самым современным кухонным оборудованием, а в  санитарных комнатах установлена современная сантехника. Обустроена и территория детского сада, здесь установлены качели, горки, песочницы, игровые комплексы и теневые навесы.

Особое внимание уделено безопасности. Территория детского сада огорожена, по всему периметру установлены камеры наблюдения.

«В конце прошлого года мы добились важной цели - все дети с трех лет обеспечены во Владивостоке путевками в муниципальные детсады. Сейчас уже ребята с 2,5 лет идут в садики. И этот детский сад - дополнительный вклад в то, чтобы снизить возрастной порог получения путевок. Мы будем продолжать работу, наша задача - чтобы дети с полутора лет были обеспечены местами в детских садах», - отметил на открытии нового садика глава Владивостока Игорь Пушкарев и вручил ребятам и воспитателям ценный подарок – современную интерактивную доску.

Масштабная работа по возвращению детсадов в муниципальную собственность и строительству новых дошкольных учреждений началась с 2008 года. К настоящему времени во Владивостоке открыты 18 детских садов. Так, детские сады появились на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади и других районах. Еще 6 детских садов находятся в стадии строительства - это объекты на улицах Маковского, Порт-Артурской, Интернациональной, Русской, Терешковой, Ковальчука.

Светлана СМИРНОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: строительство  детсад 



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