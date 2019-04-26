Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лауреат Бизнес-Премии "Золотого Рога" получит медаль из рук Президента России
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации», говорится на сайте Кремля.
Звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые заслуги присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (Приморский край) Сергею Антонову и дежурной по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции (Новосибирская область) Ольге Бочкаревой, пишет ИА REGNUM.
Также звание «Герой Труда» получат: советник гениректора ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) Николай Жарков, артист театра им. Вахтангова Василий Лановой и писатель Исхак Машбашев (Адыгея).
Предполагается, что на награждение пройдет в Кремле, все награжденные полуат мседали из рук главы государства.
Наапомним, компания АО "Южморрыбфлот" накануне стала лауреатом юбилейной XV Бизнес-Премии Издательской компаниии "Золотой Рог" в номинации «Компания года Приморского края-2018».
Новости тематики
- Лауреат Бизнес-Премии "Золотого Рога" получит медаль из рук Президента России
- На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы поразят все финансовые цели
- Бизнес-гороскоп: Весам не стоит нарушать финансовое равновесие
- Во Владивостоке выход на лед опасен для жизни
- Бизнес-гороскоп: Львам можно неделю лежать и мурлыкать
- Бизнес-гороскоп: Ракам попадется в клешни новый источник дохода
- Бизнес-гороскоп: Близнецов на работе ждет двойная удача
- В Приморье ликвидируют два населенных пункта
- В Приморье построят новую автотрассу
Новости раздела
- Лауреат Бизнес-Премии "Золотого Рога" получит медаль из рук Президента России
- Лесные пожары в Приморье снова разгораются
- Северяне стремятся, южане - опасаются
- В Приморье выбрали "Учителя года"
- "Терминал Астафьева" провел ежегодный субботник и запустил третий этап социальной программы по замене окон
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Разыскиваются виновные в загрязнении популярного пляжа в Приморье
- Количество нарушений на ЕГЭ снижается
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Сергей Дарькин хорошо "порыбачил"
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Кимчи для Путина
- "Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"