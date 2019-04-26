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Лауреат Бизнес-Премии "Золотого Рога" получит медаль из рук Президента России

26 Апреля 2019, 21:11 | Приморье

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации», говорится на сайте Кремля.

Звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые заслуги присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (Приморский край) Сергею Антонову и дежурной по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции (Новосибирская область) Ольге Бочкаревой, пишет ИА REGNUM.

Также звание «Герой Труда» получат: советник гениректора ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) Николай Жарков, артист театра им. Вахтангова Василий Лановой и писатель Исхак Машбашев (Адыгея).

Предполагается, что на награждение пройдет в Кремле, все награжденные полуат мседали из рук главы государства.

Наапомним, компания АО "Южморрыбфлот" накануне стала лауреатом юбилейной XV Бизнес-Премии Издательской компаниии "Золотой Рог" в номинации «Компания года Приморского края-2018».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Путин  заслуги  герой труда  приморье  Южморрыбфлот  итоги  награды  звание  предприятия 



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